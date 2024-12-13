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На пожаре в Крыму погибли два человека - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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На пожаре в Крыму погибли два человека
На пожаре в Крыму погибли два человека - РИА Новости Крым, 13.12.2024
На пожаре в Крыму погибли два человека
Два человека погибли в ночь на пятницу на пожар в городе Саки, Следком и прокуратура проводят проверки. Об этом сообщают пресс-службы ведомств. РИА Новости Крым, 13.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Два человека погибли в ночь на пятницу на пожар в городе Саки, Следком и прокуратура проводят проверки. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.По данным крымского главка СК, частный дом в гаражном кооперативе по улице Заводской был заброшен, в огне погибли двое граждан без определенного места жительства. По словам соседей, они вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками.Прокуратура Крыма взяла на контроль установление обстоятельств смертельного пожара. Сейчас личности погибших устанавливаются.В свою очередь в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Крыму проинформировали, что, по предварительным данным, возгорание произошло по причине курения в постели."Одноэтажный дачный дом уничтожен огнем полностью. Погибшие обнаружены при разборе конструкций. Всего для тушения пожара привлекалось семь человек и две единицы техники", - добавили спасатели.Всего с начала года в Крыму ликвидирован 3471 пожар. За аналогичный период предыдущего года учтено 3477 пожаров. В результате в 2024 году погибли 60 человек, в 2023 году погибли 50 человек, сообщали ранее в Главном управлении МЧС Росси по РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове работник кафе при розжиге мангала загорелся самВ Керчи на пожаре погиб человекВ Феодосии девушка пострадала при пожаре в автомобиле
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
пожар, происшествия, новости крыма, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым
На пожаре в Крыму погибли два человека

В Крыму два человека погибли в сгоревшем доме

10:51 13.12.2024 (обновлено: 11:07 13.12.2024)
 
© МЧС РоссииТушение пожара в Крыму
Тушение пожара в Крыму
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Два человека погибли в ночь на пятницу на пожар в городе Саки, Следком и прокуратура проводят проверки. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.
По данным крымского главка СК, частный дом в гаражном кооперативе по улице Заводской был заброшен, в огне погибли двое граждан без определенного места жительства. По словам соседей, они вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками.
"Следователями следственного отдела по городу Саки проведен осмотр места происшествия, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы с целью установления точного очага и причины возгорания, а также причин гибели мужчин", - говорится в сообщении.
Прокуратура Крыма взяла на контроль установление обстоятельств смертельного пожара. Сейчас личности погибших устанавливаются.
В свою очередь в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Крыму проинформировали, что, по предварительным данным, возгорание произошло по причине курения в постели.
"Одноэтажный дачный дом уничтожен огнем полностью. Погибшие обнаружены при разборе конструкций. Всего для тушения пожара привлекалось семь человек и две единицы техники", - добавили спасатели.
Всего с начала года в Крыму ликвидирован 3471 пожар. За аналогичный период предыдущего года учтено 3477 пожаров. В результате в 2024 году погибли 60 человек, в 2023 году погибли 50 человек, сообщали ранее в Главном управлении МЧС Росси по РК.
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