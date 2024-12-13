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На пожаре в Крыму погибли два человека

На пожаре в Крыму погибли два человека - РИА Новости Крым, 13.12.2024

На пожаре в Крыму погибли два человека

Два человека погибли в ночь на пятницу на пожар в городе Саки, Следком и прокуратура проводят проверки. Об этом сообщают пресс-службы ведомств. РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Два человека погибли в ночь на пятницу на пожар в городе Саки, Следком и прокуратура проводят проверки. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.По данным крымского главка СК, частный дом в гаражном кооперативе по улице Заводской был заброшен, в огне погибли двое граждан без определенного места жительства. По словам соседей, они вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками.Прокуратура Крыма взяла на контроль установление обстоятельств смертельного пожара. Сейчас личности погибших устанавливаются.В свою очередь в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Крыму проинформировали, что, по предварительным данным, возгорание произошло по причине курения в постели."Одноэтажный дачный дом уничтожен огнем полностью. Погибшие обнаружены при разборе конструкций. Всего для тушения пожара привлекалось семь человек и две единицы техники", - добавили спасатели.Всего с начала года в Крыму ликвидирован 3471 пожар. За аналогичный период предыдущего года учтено 3477 пожаров. В результате в 2024 году погибли 60 человек, в 2023 году погибли 50 человек, сообщали ранее в Главном управлении МЧС Росси по РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове работник кафе при розжиге мангала загорелся самВ Керчи на пожаре погиб человекВ Феодосии девушка пострадала при пожаре в автомобиле

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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