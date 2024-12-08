Рейтинг@Mail.ru
В Ростове работник кафе при розжиге мангала загорелся сам - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241208/v-rostove-rabotnik-kafe-pri-rozzhige-mangala-zagorelsya-sam-1142473497.html
В Ростове работник кафе при розжиге мангала загорелся сам
В Ростове работник кафе при розжиге мангала загорелся сам - РИА Новости Крым, 08.12.2024
В Ростове работник кафе при розжиге мангала загорелся сам
В ростовском кафе мангальщик случайно облил себя жидкостью для розжига и получил ожоги рук, лица и головы. Об этом сообщает МЧС по Ростовской области. РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T19:42
2024-12-08T19:42
ростов-на-дону
мчс ростовской области
новости
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/08/1142473609_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3fa7aa8baa6f385bb372b00fd823d75a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В ростовском кафе мангальщик случайно облил себя жидкостью для розжига и получил ожоги рук, лица и головы. Об этом сообщает МЧС по Ростовской области.Пострадавшего госпитализировали, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади в два квадратных метра.Ранее в воскресенье в Крыму спасатели помогли выбраться человеку из горящего автомобиля. Возгорание было ликвидировано на площади в два квадратных метра, в его ликвидации участвовали четыре человека и одна единица техникиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детейКак устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/08/1142473609_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_4d19874a92cf08d6eb33072eb6476ae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, мчс ростовской области, новости, происшествия, пожар
В Ростове работник кафе при розжиге мангала загорелся сам

В Ростове мангальщик из кафе плеснул на себя жидкостью для розжига и получил ожоги

19:42 08.12.2024
 
© МЧС Ростовской областиПожар в мангальной зоне кафе в Ростове
Пожар в мангальной зоне кафе в Ростове
© МЧС Ростовской области
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В ростовском кафе мангальщик случайно облил себя жидкостью для розжига и получил ожоги рук, лица и головы. Об этом сообщает МЧС по Ростовской области.

"Пожар вспыхнул в мангальной зоне в кафе на улице Таганрогской. 29-летний мужчина разжигал мангал и не заметил, как облился жидкостью для розжига. Огонь с углей моментально перекинулся на кожу мужчины", – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади в два квадратных метра.
Ранее в воскресенье в Крыму спасатели помогли выбраться человеку из горящего автомобиля. Возгорание было ликвидировано на площади в два квадратных метра, в его ликвидации участвовали четыре человека и одна единица техники
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей
Как устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера
60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года
 
Ростов-на-ДонуМЧС Ростовской областиНовостиПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Как события в Сирии могут отразиться на Украине – мнение
21:43Асад с семьей прилетел в Москву
21:31Трехлетний ребенок потерялся под Симферополем
21:14Роскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на Крым
20:47Онищенко назвал три главных причины ожирения у детей
20:23Ведро воды на "квадрат" и от +18 к морозам – погода в Крыму на неделю
19:57Рейд в Севастополе перекрыли третий раз за день
19:42В Ростове работник кафе при розжиге мангала загорелся сам
19:21Четыре школьницы отравились неизвестным веществом в Краснодаре
19:11В горах под Судаком спасатели помогли женщине
18:31Вспышка на Солнце произошла в воскресенье – ждать ли магнитной бури
18:00Рейд в Севастополе открыли
17:43Подросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – Севастополь
17:22В Севастополе снова перекрыли рейд
17:20Трамп сделал заявление о военной помощи Украине
17:11Сильное землетрясение произошло на Курилах
16:43Оставил снайперское дело ради спасения жизней – история военного медика
16:07В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – Минобороны
15:39Беспилотники сбиты у побережья Крыма
15:28Рейд в Севастополе открыт
Лента новостейМолния