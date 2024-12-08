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В Ростове работник кафе при розжиге мангала загорелся сам
В Ростове работник кафе при розжиге мангала загорелся сам - РИА Новости Крым, 08.12.2024
В Ростове работник кафе при розжиге мангала загорелся сам
В ростовском кафе мангальщик случайно облил себя жидкостью для розжига и получил ожоги рук, лица и головы. Об этом сообщает МЧС по Ростовской области. РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T19:42
2024-12-08T19:42
2024-12-08T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В ростовском кафе мангальщик случайно облил себя жидкостью для розжига и получил ожоги рук, лица и головы. Об этом сообщает МЧС по Ростовской области.Пострадавшего госпитализировали, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади в два квадратных метра.Ранее в воскресенье в Крыму спасатели помогли выбраться человеку из горящего автомобиля. Возгорание было ликвидировано на площади в два квадратных метра, в его ликвидации участвовали четыре человека и одна единица техникиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детейКак устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, мчс ростовской области, новости, происшествия, пожар
В Ростове работник кафе при розжиге мангала загорелся сам
В Ростове мангальщик из кафе плеснул на себя жидкостью для розжига и получил ожоги