https://crimea.ria.ru/20241213/drony-atakovali-avto-i-zhiloy-dom-v-belgorodskoy-oblasti--est-ranenyy-1142606143.html

Дроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненый

Дроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненый - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Дроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненый

Мирный житель получил множественные ранения при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T20:38

2024-12-13T20:38

2024-12-13T20:40

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Мирный житель получил множественные ранения при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, удар пришелся по селу Грузское Борисовского района."В результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Борисовскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено", - написал он в Telegram.Кроме того, еще один беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом в селе Красная Нива Белгородского района."В результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась кровля жилого дома — бойцы самообороны ликвидировали очаг возгорания", - уточнил Гладков.Ранее Гладков сообщил, что ночью во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ селПри очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жителиВСУ дважды ударили по многоэтажке в Шебекино

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, вячеслав гладков, новости