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Дроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненый
Дроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненый - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Дроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненый
Мирный житель получил множественные ранения при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T20:38
2024-12-13T20:38
2024-12-13T20:40
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Мирный житель получил множественные ранения при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, удар пришелся по селу Грузское Борисовского района."В результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Борисовскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено", - написал он в Telegram.Кроме того, еще один беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом в селе Красная Нива Белгородского района."В результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась кровля жилого дома — бойцы самообороны ликвидировали очаг возгорания", - уточнил Гладков.Ранее Гладков сообщил, что ночью во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ селПри очередном ударе ВСУ по Белгородской области ранены мирные жителиВСУ дважды ударили по многоэтажке в Шебекино
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, вячеслав гладков, новости
Дроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненый
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ тяжело ранен мужчина и загорелся дом
20:38 13.12.2024 (обновлено: 20:40 13.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Мирный житель получил множественные ранения при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, удар пришелся по селу Грузское Борисовского района.
"В результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Борисовскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено", - написал он в Telegram.
Кроме того, еще один беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом в селе Красная Нива Белгородского района.
"В результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась кровля жилого дома — бойцы самообороны ликвидировали очаг возгорания", - уточнил Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что ночью во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны
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