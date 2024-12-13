https://crimea.ria.ru/20241213/vengriya-i-bolgariya-nashli-reshenie-po-tranzitu-rossiyskogo-gaza-1142605071.html

Венгрия и Болгария нашли решение по транзиту российского газа

Венгрия и Болгария нашли решение по транзиту российского газа - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Венгрия и Болгария нашли решение по транзиту российского газа

Власти Венгрии и Болгарии смогли отыскать способ оплаты транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T19:42

2024-12-13T19:42

2024-12-13T19:42

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санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Власти Венгрии и Болгарии смогли отыскать способ оплаты транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.По словам Сийярто, после оперативной финансовой и юридической работы "поставки природного газа через Болгарию будут абсолютно гарантированы в следующий период, несмотря на американские ограничения".В ноябре Минфин США ввел санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.Сийярто заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как антироссийские санкции "аукнулись" ЕвропеКиев ввел персональные санкции против РазвожаеваС прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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