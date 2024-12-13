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Венгрия и Болгария нашли решение по транзиту российского газа - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Венгрия и Болгария нашли решение по транзиту российского газа
Венгрия и Болгария нашли решение по транзиту российского газа - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Венгрия и Болгария нашли решение по транзиту российского газа
Власти Венгрии и Болгарии смогли отыскать способ оплаты транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T19:42
2024-12-13T19:42
венгрия
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топливо
санкции
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Власти Венгрии и Болгарии смогли отыскать способ оплаты транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.По словам Сийярто, после оперативной финансовой и юридической работы "поставки природного газа через Болгарию будут абсолютно гарантированы в следующий период, несмотря на американские ограничения".В ноябре Минфин США ввел санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.Сийярто заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как антироссийские санкции "аукнулись" ЕвропеКиев ввел персональные санкции против РазвожаеваС прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России
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венгрия, болгария, в мире, газ, политика, россия, новости, топливо, санкции, санкции против россии, петер сийярто, газпром, сша
Венгрия и Болгария нашли решение по транзиту российского газа

Венгрия и Болгария нашли способ продолжить платить за транзит российского газа – Сийярто

19:42 13.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Власти Венгрии и Болгарии смогли отыскать способ оплаты транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"С этой проблемой удалось разобраться. Удалось найти такое финансовое и юридическое решение, которое приняли и болгарские партнеры, и мы. Оно не попадает под действие санкций", - приводит его слова РИА Новости.
По словам Сийярто, после оперативной финансовой и юридической работы "поставки природного газа через Болгарию будут абсолютно гарантированы в следующий период, несмотря на американские ограничения".
В ноябре Минфин США ввел санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
Сийярто заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из РФ.
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