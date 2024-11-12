https://crimea.ria.ru/20241112/kiev-vvel-personalnye-sanktsii-protiv-razvozhaeva-1141810217.html

Киев ввел персональные санкции против Развожаева

Киев ввел персональные санкции против Развожаева - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Киев ввел персональные санкции против Развожаева

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попал в санкционный список Киева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T22:21

2024-11-12T22:21

2024-11-12T22:21

михаил развожаев

новости

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россия

санкции

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владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попал в санкционный список Киева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.При этом он подчеркнул, что никаких связей с Украиной не имеет и не имел, как и наград или зарубежных счетов.Губернатора Севастополя Михаила Развожаева ранее исключили из санкционного списка Великобритании, в который он попал в 2020 году, будучи исполняющим обязанности главы города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: главные итоги трех лет работы"Заплачу штраф" - Развожаев о поездке с Путиным на мотоцикле без шлемаИностранцы после визита в Севастополь: здесь люди живут в согласии и мире

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости, севастополь, россия, санкции, украина, владимир зеленский