Киев ввел персональные санкции против Развожаева
Развожаев попал в санкционный список Киева
© Пресс-служба правительства Севастополя Михаил Развожаев
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попал в санкционный список Киева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Сегодня узнал, что нелегитимный "президент" Украины ввел персональные санкции против меня. Довольно забавный перечень ограничений – от "блокирования активов" до "лишения государственных наград", – написал губернатор города-героя.
© Telegram Михаил РазвожаевКиев ввел персональные санкции против Развожаева
© Telegram Михаил Развожаев
Киев ввел персональные санкции против Развожаева
При этом он подчеркнул, что никаких связей с Украиной не имеет и не имел, как и наград или зарубежных счетов.
"Агонизирующим "деятелям" из соседнего государства могу сказать только одно: специальная военная операция закончится нашей Победой. А все ваши попытки показать собственную значимость выглядят как конвульсии мух, которых прибили тапком", – прокомментировал санкции Развожаев.
Губернатора Севастополя Михаила Развожаева ранее исключили из санкционного списка Великобритании, в который он попал в 2020 году, будучи исполняющим обязанности главы города.
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