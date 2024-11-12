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Киев ввел персональные санкции против Развожаева - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Киев ввел персональные санкции против Развожаева
Киев ввел персональные санкции против Развожаева - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Киев ввел персональные санкции против Развожаева
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попал в санкционный список Киева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T22:21
2024-11-12T22:21
михаил развожаев
новости
севастополь
россия
санкции
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попал в санкционный список Киева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.При этом он подчеркнул, что никаких связей с Украиной не имеет и не имел, как и наград или зарубежных счетов.Губернатора Севастополя Михаила Развожаева ранее исключили из санкционного списка Великобритании, в который он попал в 2020 году, будучи исполняющим обязанности главы города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: главные итоги трех лет работы"Заплачу штраф" - Развожаев о поездке с Путиным на мотоцикле без шлемаИностранцы после визита в Севастополь: здесь люди живут в согласии и мире
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михаил развожаев, новости, севастополь, россия, санкции, украина, владимир зеленский
Киев ввел персональные санкции против Развожаева

Развожаев попал в санкционный список Киева

22:21 12.11.2024
 
© Пресс-служба правительства Севастополя Михаил Развожаев
Михаил Развожаев
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попал в санкционный список Киева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня узнал, что нелегитимный "президент" Украины ввел персональные санкции против меня. Довольно забавный перечень ограничений – от "блокирования активов" до "лишения государственных наград", – написал губернатор города-героя.

© Telegram Михаил РазвожаевКиев ввел персональные санкции против Развожаева
Киев ввел персональные санкции против Развожаева
© Telegram Михаил Развожаев
Киев ввел персональные санкции против Развожаева
При этом он подчеркнул, что никаких связей с Украиной не имеет и не имел, как и наград или зарубежных счетов.

"Агонизирующим "деятелям" из соседнего государства могу сказать только одно: специальная военная операция закончится нашей Победой. А все ваши попытки показать собственную значимость выглядят как конвульсии мух, которых прибили тапком", – прокомментировал санкции Развожаев.

Губернатора Севастополя Михаила Развожаева ранее исключили из санкционного списка Великобритании, в который он попал в 2020 году, будучи исполняющим обязанности главы города.
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Михаил РазвожаевНовостиСевастопольРоссияСанкцииУкраинаВладимир Зеленский
 
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