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Иностранцы после визита в Севастополь: здесь люди живут в согласии и мире
Иностранцы после визита в Севастополь: здесь люди живут в согласии и мире - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Иностранцы после визита в Севастополь: здесь люди живут в согласии и мире
Члены иностранной молодежной делегации, посетив Севастополь, заявили, что в ряде европейских стран много стереотипов в отношении России, убедились, что на... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T19:53
2024-03-12T19:53
2024-03-12T19:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Члены иностранной молодежной делегации, посетив Севастополь, заявили, что в ряде европейских стран много стереотипов в отношении России, убедились, что на полуострове живут в мире и согласии и выразили мнение, что жителям других стран стоит приезжать сюда, чтобы лично в этом убедиться. Об этом в своем Telegram написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Встреча с членами иностранной делегации, прибывшей в город после основной программы Всемирного фестиваля молодежи, прошла в Севастопольской детской школе искусств.Севастополь, как и 30 других российских регионов, принимает гостей этого фестиваля в рамках региональной программы "Мы вернулись в Россию"."В детской школе искусств за чашкой чая обсудили с ребятами самые разные вопросы: влияние санкций, развитие нашего региона, молодежную политику, международное сотрудничество, культурный обмен. Рассказал им, как в Севастополе развивается наука, особенно в ИТ-сфере; рассказал о будущем университетском кампусе; о строительстве новых культурных объектов, о развитии виноградарства и виноделия… Молодые люди и девушки делились впечатлениями и много говорили о том, как много сейчас в европейских странах стереотипов в отношении России, Севастополя, выразили мнение, что жителям других стран стоит приезжать к нам, чтобы самим убедиться, как развивается наш город, как люди живут здесь в согласии и мире. Полностью разделяю это мнение", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Иностранная делегация, посетившая город-герой Севастополь, насчитывает 30 человек. Это молодежь из Абхазии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Германии, Демократической Республики Конго, Индонезии, Ирака, Италии, Кыргызстана, Молдовы, Непала, Пакистана, Панамы, Перу, Сербии, Чили и Эквадора. Ребята находятся в Севастополе уже четвертый день.Для гостей города организованы экскурсии, в частности, на 35-ю береговую батарею, Сапун-гору, музей подводных лодок в Балаклаве, а также в Севастопольский госуниверситет."В ближайшие дни им предстоит посетить еще много интересных мест и объектов", – заверил губернатор.Также Развожаев провел для ребят небольшую экскурсию по историко-археологическому парку "Херсонес Таврический", строительство которого ведется по поручению президента Владимира Путина. Открытие парка запланировано на 2024-й год, напомнил губернатор.Более двух тысяч участников завершившегося Всемирного фестиваля молодежи разъезжаются по субъектам РФ, многие из них изъявили желание поехать в освобожденные регионы Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, подводя итоги фестиваляРанее чиф-атташе делегации Республики Крым Гульнара Рамазанова рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что в рамках Всемирного фестиваля молодежи делегация из Крыма взяла "культурное шефство" над молодежью из Сирии, активисты не только делились опытом, рассказывали о национальном колорите родных регионов, но и договаривались о возможных совместных проектах и мероприятиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рекламы в Симферополе появится мурал к годовщине Крымской весныАксенов и Жога наградили лауреатов детских конкурсов в КрымуВ Крым прибыла делегация молодежи из 21 страны: что покажут гостям
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севастополь, михаил развожаев, крым, новости, новости крыма, общество, крымская весна, в мире
Иностранцы после визита в Севастополь: здесь люди живут в согласии и мире
После посещения Севастополя иностранцы убедились в мирной и спокойной жизни на полуострове
19:53 12.03.2024 (обновлено: 19:58 12.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Члены иностранной молодежной делегации, посетив Севастополь, заявили, что в ряде европейских стран много стереотипов в отношении России, убедились, что на полуострове живут в мире и согласии и выразили мнение, что жителям других стран стоит приезжать сюда, чтобы лично в этом убедиться. Об этом в своем Telegram написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Встреча с членами иностранной делегации, прибывшей в город после основной программы Всемирного фестиваля молодежи
, прошла в Севастопольской детской школе искусств.
Севастополь, как и 30 других российских регионов, принимает гостей
этого фестиваля в рамках региональной программы "Мы вернулись в Россию".
"В детской школе искусств за чашкой чая обсудили с ребятами самые разные вопросы: влияние санкций, развитие нашего региона, молодежную политику, международное сотрудничество, культурный обмен. Рассказал им, как в Севастополе развивается наука, особенно в ИТ-сфере; рассказал о будущем университетском кампусе; о строительстве новых культурных объектов, о развитии виноградарства и виноделия… Молодые люди и девушки делились впечатлениями и много говорили о том, как много сейчас в европейских странах стереотипов в отношении России, Севастополя, выразили мнение, что жителям других стран стоит приезжать к нам, чтобы самим убедиться, как развивается наш город, как люди живут здесь в согласии и мире. Полностью разделяю это мнение", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Иностранная делегация, посетившая город-герой Севастополь, насчитывает 30 человек. Это молодежь из Абхазии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Германии, Демократической Республики Конго, Индонезии, Ирака, Италии, Кыргызстана, Молдовы, Непала, Пакистана, Панамы, Перу, Сербии, Чили и Эквадора. Ребята находятся в Севастополе уже четвертый день.
Для гостей города организованы экскурсии, в частности, на 35-ю береговую батарею, Сапун-гору, музей подводных лодок в Балаклаве, а также в Севастопольский госуниверситет.
"В ближайшие дни им предстоит посетить еще много интересных мест и объектов", – заверил губернатор.
Также Развожаев провел для ребят небольшую экскурсию по историко-археологическому парку "Херсонес Таврический", строительство которого ведется по поручению президента Владимира Путина. Открытие парка запланировано на 2024-й год, напомнил губернатор.
Более двух тысяч участников завершившегося Всемирного фестиваля молодежи разъезжаются по субъектам РФ, многие из них изъявили желание поехать в освобожденные регионы
Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, подводя итоги фестиваля
Ранее чиф-атташе делегации Республики Крым Гульнара Рамазанова рассказала
в комментарии РИА Новости Крым, что в рамках Всемирного фестиваля молодежи делегация из Крыма взяла "культурное шефство" над молодежью из Сирии, активисты не только делились опытом, рассказывали о национальном колорите родных регионов, но и договаривались о возможных совместных проектах и мероприятиях.
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