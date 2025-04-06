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В Севастополе открывают рейд для катеров
В Севастополе открывают рейд для катеров - РИА Новости Крым, 06.04.2025
В Севастополе открывают рейд для катеров
В Севастополе возобновляют работу катера на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка", сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T17:08
2025-04-06T17:08
2025-04-06T17:11
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департамент транспорта севастополя
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновляют работу катера на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка", сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее сообщалось, что движение катеров было приостановлено из-за усиления ветра.В Севастополе в понедельник ожидаются сильный ветер и дождь с мокрым снегом.В ближайшие несколько дней в Крыму ожидается штормовая погода – сильный ветер с осадками и резким падением температуры, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
В Севастополе открывают рейд для катеров
Рейд в Севастополе открывают для катеров
17:08 06.04.2025 (обновлено: 17:11 06.04.2025)