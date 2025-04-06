https://crimea.ria.ru/20250406/v-sevastopole-otkryvayut-reyd-dlya-katerov-1145472915.html

В Севастополе открывают рейд для катеров

В Севастополе открывают рейд для катеров - РИА Новости Крым, 06.04.2025

В Севастополе открывают рейд для катеров

В Севастополе возобновляют работу катера на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка", сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T17:08

2025-04-06T17:08

2025-04-06T17:11

севастополь

департамент транспорта севастополя

новости севастополя

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновляют работу катера на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка", сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее сообщалось, что движение катеров было приостановлено из-за усиления ветра.В Севастополе в понедельник ожидаются сильный ветер и дождь с мокрым снегом.В ближайшие несколько дней в Крыму ожидается штормовая погода – сильный ветер с осадками и резким падением температуры, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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