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В Севастополе открывают рейд для катеров - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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В Севастополе открывают рейд для катеров
В Севастополе открывают рейд для катеров - РИА Новости Крым, 06.04.2025
В Севастополе открывают рейд для катеров
В Севастополе возобновляют работу катера на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка", сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T17:08
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севастополь
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновляют работу катера на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка", сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее сообщалось, что движение катеров было приостановлено из-за усиления ветра.В Севастополе в понедельник ожидаются сильный ветер и дождь с мокрым снегом.В ближайшие несколько дней в Крыму ожидается штормовая погода – сильный ветер с осадками и резким падением температуры, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
В Севастополе открывают рейд для катеров

Рейд в Севастополе открывают для катеров

17:08 06.04.2025 (обновлено: 17:11 06.04.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновляют работу катера на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка", сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Работа линии возобновляется с 17:20", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение катеров было приостановлено из-за усиления ветра.
В Севастополе в понедельник ожидаются сильный ветер и дождь с мокрым снегом.
В ближайшие несколько дней в Крыму ожидается штормовая погода – сильный ветер с осадками и резким падением температуры, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
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