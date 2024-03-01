https://crimea.ria.ru/20240301/v-siriuse-otkrylsya-vsemirnyy-festival-molodezhi-1135345433.html

В Сириусе открылся Всемирный фестиваль молодежи

В Сириусе открылся Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости Крым, 01.03.2024

В Сириусе открылся Всемирный фестиваль молодежи

На федеральной территории Сириус в Краснодарском крае стартовал Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), в котором принимают участие 20 тысяч молодых лидеров из... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T17:57

2024-03-01T17:57

2024-03-01T18:00

всемирный фестиваль молодежи

сочи

россия

новости

краснодарский край

общество

культура

в мире

ксения разуваева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/01/1135345310_0:14:3589:2033_1920x0_80_0_0_83fb419af8e91a935061b84ed36b0411.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. На федеральной территории Сириус в Краснодарском крае стартовал Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), в котором принимают участие 20 тысяч молодых лидеров из разных сфер деятельности, в том числе 10 тысяч иностранных гостей. Как сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, многие участники столкнулись с давлением в своих странах.По словам главы Федерального агентства, фестиваль - это лишь "точка старта", поскольку после его завершения в течение года запланировано множество интересных мероприятий."Мы пригласим их (гостей - ред.) на выставку "Россия", в течение всего года они будут ездить, очень много запланированных проектов от партнеров, например, лучшие иностранные активные участники отправятся в путешествие на Северный полюс вместе с компанией "Росатом", и много таких разных историй у нас предусмотрено", - заключила Разуваева.Как заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.630 человек прибудут из Белоруссии, более 200 – из Узбекистана, 275 гостей приедут из Таджикистана. Также ожидаются участники из дальнего зарубежья - Индии, Демократической Республики Конго, Бангладеш, Аргентины. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетят 15 американцев и делегация из КНДР.Республику Крым на фестивале представят 45 человек, кроме того, 10 волонтеров из Крыма уже находятся на месте и будут организовывать работу крымской делегации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежиВ Крым едет иностранная делегация из 21 страны мираПутин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"

сочи

россия

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный фестиваль молодежи, сочи, россия, новости, краснодарский край, общество, культура, в мире, ксения разуваева