https://crimea.ria.ru/20240227/v-krym-edet-inostrannaya-delegatsiya-iz-21-strany-mira-1135256902.html
В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира
В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира - РИА Новости Крым, 27.02.2024
В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира
В Крым едет молодежная делегация, в состав которой войдут больше тридцати человек из 21 страны мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T18:05
2024-02-27T18:05
2024-02-27T18:05
крым
общество
всемирный фестиваль молодежи и студентов
иностранные делегации в крыму
новости крыма
глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крым едет молодежная делегация, в состав которой войдут больше тридцати человек из 21 страны мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.По его словам, активистам покажут южнобережные дворцы, Крымский мост, проведут экскурсии в "Артеке" и арт-кластере "Таврида"."На сегодняшний момент наша основная задача – это показать, как Крым изменился за эти десять лет. Мы покажем наши южнобережные дворцы, хотим, чтобы иностранцы увидели Крымский мост, нашу историю, культуру. Очень надеемся провести конференцию в Ливадии, уже готовимся к ней. Планируем поговорить о значении этой конференции (Ливадийской – ред.) и, в том числе, обсудить это значение с молодежью других стран", - рассказал Зинченко.Иностранным гостям также покажут достижения, которыми сегодня пользуется наша молодежь: "Лицей Крымской весны", международный детский центр "Артек", арт-кластер "Таврида". Также пройдут встречи с представителями КФУ им. В. И. Вернадского.Кроме того, в планах познакомить иностранную молодежь с новым арт-объектом в Симферополе – патриотическим муралом, посвященным Крымской весне, к созданию которого вот-вот приступят, уточнил Зинченко.Всемирный фестиваль молодежи стартует 1 марта на федеральной территории "Сириуса" и соберет на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сферах бизнеса, медиа, международного сотрудничества и культуры, науки и образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежиПутин разрешил ущипнуть его на встрече со студентами в Сочи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, общество, всемирный фестиваль молодежи и студентов, иностранные делегации в крыму, новости крыма, глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко
В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира
Крым 9 марта встретит иностранную делегацию молодежи из 21 страны мира - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крым едет молодежная делегация, в состав которой войдут больше тридцати человек из 21 страны мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.
"9 марта в Крым приедет более 30 человек из 21 страны мира из числа участников Всемирного фестиваля молодежи, который стартует 1 марта на федеральной территории "Сириуса", - сообщил он.
По его словам, активистам покажут южнобережные дворцы, Крымский мост, проведут экскурсии в "Артеке" и арт-кластере "Таврида".
"На сегодняшний момент наша основная задача – это показать, как Крым изменился за эти десять лет. Мы покажем наши южнобережные дворцы, хотим, чтобы иностранцы увидели Крымский мост, нашу историю, культуру. Очень надеемся провести конференцию в Ливадии, уже готовимся к ней. Планируем поговорить о значении этой конференции (Ливадийской – ред.) и, в том числе, обсудить это значение с молодежью других стран", - рассказал Зинченко.
Иностранным гостям также покажут достижения, которыми сегодня пользуется наша молодежь: "Лицей Крымской весны", международный детский центр "Артек", арт-кластер "Таврида". Также пройдут встречи с представителями КФУ им. В. И. Вернадского.
Кроме того, в планах познакомить иностранную молодежь с новым арт-объектом в Симферополе – патриотическим муралом, посвященным Крымской весне, к созданию которого вот-вот приступят, уточнил Зинченко.
Всемирный фестиваль молодежи стартует 1 марта на федеральной территории "Сириуса" и соберет на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сферах бизнеса, медиа, международного сотрудничества и культуры, науки и образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.
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