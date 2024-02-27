https://crimea.ria.ru/20240227/v-krym-edet-inostrannaya-delegatsiya-iz-21-strany-mira-1135256902.html

В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира

В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира - РИА Новости Крым, 27.02.2024

В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира

В Крым едет молодежная делегация, в состав которой войдут больше тридцати человек из 21 страны мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T18:05

2024-02-27T18:05

2024-02-27T18:05

крым

общество

всемирный фестиваль молодежи и студентов

иностранные делегации в крыму

новости крыма

глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крым едет молодежная делегация, в состав которой войдут больше тридцати человек из 21 страны мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.По его словам, активистам покажут южнобережные дворцы, Крымский мост, проведут экскурсии в "Артеке" и арт-кластере "Таврида"."На сегодняшний момент наша основная задача – это показать, как Крым изменился за эти десять лет. Мы покажем наши южнобережные дворцы, хотим, чтобы иностранцы увидели Крымский мост, нашу историю, культуру. Очень надеемся провести конференцию в Ливадии, уже готовимся к ней. Планируем поговорить о значении этой конференции (Ливадийской – ред.) и, в том числе, обсудить это значение с молодежью других стран", - рассказал Зинченко.Иностранным гостям также покажут достижения, которыми сегодня пользуется наша молодежь: "Лицей Крымской весны", международный детский центр "Артек", арт-кластер "Таврида". Также пройдут встречи с представителями КФУ им. В. И. Вернадского.Кроме того, в планах познакомить иностранную молодежь с новым арт-объектом в Симферополе – патриотическим муралом, посвященным Крымской весне, к созданию которого вот-вот приступят, уточнил Зинченко.Всемирный фестиваль молодежи стартует 1 марта на федеральной территории "Сириуса" и соберет на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сферах бизнеса, медиа, международного сотрудничества и культуры, науки и образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежиПутин разрешил ущипнуть его на встрече со студентами в Сочи

https://crimea.ria.ru/20240226/uchenyy-krymskogo-federalnogo-universiteta-stal-liderom-rossii-1135228042.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, всемирный фестиваль молодежи и студентов, иностранные делегации в крыму, новости крыма, глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко