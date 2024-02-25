Рейтинг@Mail.ru
"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240225/poezd-pobedy-pribyl-na-vsemirnyy-festival-molodezhi-1135197646.html
"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежи
"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости Крым, 25.02.2024
"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежи
Уникальный "Поезд Победы" прибыл на вокзал федеральной территории "Сириус" на Всемирный фестиваль молодежи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T11:55
2024-02-25T11:55
сочи
краснодарский край
поезд победы
общество
владивосток
победа
великая отечественная война
история
рго (русское географическое общество)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/0f/1119355601_0:74:2844:1674_1920x0_80_0_0_74bb2f0b828344e6fe1cc4e9c5a5f6e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Уникальный "Поезд Победы" прибыл на вокзал федеральной территории "Сириус" на Всемирный фестиваль молодежи, передает корреспондент РИА Новости.С 25 февраля по 7 марта на федеральной территории "Сириус" будет работать первая в мире иммерсивная инсталляция "Поезд Победы". Она размещена в движущемся составе поезда и прибывает в разные города России. За пять лет работы выставку посетили более 800 тысяч человек, столько же посмотрели виртуальный 3D-тур на официальном сайте инсталляции.На федеральную территорию "Сириус" "Поезд Победы" прибыл уже во второй раз. Впервые инсталляция была доступна жителям в декабре 2021 года."В путешествие состав отправился в октябре 2020 года из Москвы с Белорусского вокзала. На сегодняшний день мы уже несколько раз пересекли всю страну от Крыма до Владивостока. Мы работали на Черном море и Тихом океане. Мы пересекли Транссибирскую магистраль и работали на космодроме "Восточный". Мы пересекли Байкало-Амурскую магистраль и работали в самом северном городе нашей страны, там, где кончаются северные железные дороги в Ямало-Ненецком автономном округе, город Лабытнанги. Сегодня поезд Победы прибыл в Имеретинский курорт, где будет работать с 25 февраля по 7 марта. Чтобы к нам прийти, необходимо пройти регистрацию на сайте "Поезд Победы" и в назначенное время прийти на экскурсию. Приходите, всех ждем, у нас очень интересно", - поприветствовал встречающих представитель организационного комитета проекта "Поезд Победы" Сергей Лукша.Выставка-музей рассказывает о событиях Великой Отечественной войны: живые свидетельства того времени, которые позволяют почувствовать, через что пришлось пройти советскому народу ради Великой Победы. Каждый вагон передвижного музея – это истории военных лет, исторические факты, которые собраны воедино группой историков-экспертов. На выставке будут представлены 13 экспозиций и более 150 экспонатов. Помимо этого, продумано мультимедийное сопровождение: в вагонах установлены 54 видеопроектора, 18 видеостен, 12 тач-столов, VR-очки дополненной реальности. Все это позволяет воссоздать образы боев, полевой жизни и воспоминания мирного довоенного времени.Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://crimea.ria.ru/20240218/skolko-pamyatnikov-velikoy-otechestvennoy-voyny-otrestavrirovano-v-krymu-1134980239.html
сочи
краснодарский край
владивосток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/0f/1119355601_258:0:2587:1747_1920x0_80_0_0_38d3e8b80991262f38cd09ad3edf1cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, краснодарский край, поезд победы, общество, владивосток, победа, великая отечественная война, история, рго (русское географическое общество)
"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежи

"Поезд Победы" прибыл на вокзал территории Сириус на фестиваль молодежи

11:55 25.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкИммерсивный музей "Поезд Победы" в Мурманске
Иммерсивный музей Поезд Победы в Мурманске - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Уникальный "Поезд Победы" прибыл на вокзал федеральной территории "Сириус" на Всемирный фестиваль молодежи, передает корреспондент РИА Новости.
С 25 февраля по 7 марта на федеральной территории "Сириус" будет работать первая в мире иммерсивная инсталляция "Поезд Победы". Она размещена в движущемся составе поезда и прибывает в разные города России. За пять лет работы выставку посетили более 800 тысяч человек, столько же посмотрели виртуальный 3D-тур на официальном сайте инсталляции.
"Жители и гости федеральной территории "Сириус", Большого Сочи, и, конечно, участники Всемирного фестиваля молодежи 2024 года смогут посетить эту уникальную выставку. Она интерактивная, она интересная. Я думаю, мы будем впечатлены. Уверен, что все, кто на неё придут, а я уверен, что большая часть участников захотят посетить и посмотреть эту выставку, уедут действительно с пониманием, что такое Россия, и какой вклад Россия внесла в победу над фашизмом", - подчеркнул глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин.
На федеральную территорию "Сириус" "Поезд Победы" прибыл уже во второй раз. Впервые инсталляция была доступна жителям в декабре 2021 года.
"В путешествие состав отправился в октябре 2020 года из Москвы с Белорусского вокзала. На сегодняшний день мы уже несколько раз пересекли всю страну от Крыма до Владивостока. Мы работали на Черном море и Тихом океане. Мы пересекли Транссибирскую магистраль и работали на космодроме "Восточный". Мы пересекли Байкало-Амурскую магистраль и работали в самом северном городе нашей страны, там, где кончаются северные железные дороги в Ямало-Ненецком автономном округе, город Лабытнанги. Сегодня поезд Победы прибыл в Имеретинский курорт, где будет работать с 25 февраля по 7 марта. Чтобы к нам прийти, необходимо пройти регистрацию на сайте "Поезд Победы" и в назначенное время прийти на экскурсию. Приходите, всех ждем, у нас очень интересно", - поприветствовал встречающих представитель организационного комитета проекта "Поезд Победы" Сергей Лукша.
Выставка-музей рассказывает о событиях Великой Отечественной войны: живые свидетельства того времени, которые позволяют почувствовать, через что пришлось пройти советскому народу ради Великой Победы. Каждый вагон передвижного музея – это истории военных лет, исторические факты, которые собраны воедино группой историков-экспертов. На выставке будут представлены 13 экспозиций и более 150 экспонатов. Помимо этого, продумано мультимедийное сопровождение: в вагонах установлены 54 видеопроектора, 18 видеостен, 12 тач-столов, VR-очки дополненной реальности. Все это позволяет воссоздать образы боев, полевой жизни и воспоминания мирного довоенного времени.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Памятник десантникам Эльтигена в микрорайоне Героевка - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
18 февраля, 20:42Радио "Спутник в Крыму"
Сколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в Крыму
 
СочиКраснодарский крайПоезд ПобедыОбществоВладивостокПобедаВеликая Отечественная войнаИсторияРГО (Русское географическое общество)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Перед Крымским мостом скопилась очередь из 190 машин
13:55Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки
13:41Российские войска улучшили позиции в районе Авдеевки
13:12В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду
12:38В Белгороде объявили ракетную опасность
12:25Путин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ
12:21Потеряют страну: Лукашенко назвал главное условие существования Украины
12:01Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2025 году
11:55"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежи
11:48ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область
11:35Будет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление Зеленского
11:11Крымский зоопарк "Сказка" и "Аскания-Нова" обменяются животными
10:57Кулеба предложил переименовать Одессу
10:31Премьер Британии призвал "смелее" конфисковывать замороженные активы РФ
09:45Удары по инфраструктуре Украины: где прогремели взрывы
09:17"Сила моя со мной": Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой
08:48Досрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье
08:25Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в Китае у границы с Киргизией
07:48Зачем нужен период охлаждения при получении кредита – мнение
07:316 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью
Лента новостейМолния