https://crimea.ria.ru/20240225/poezd-pobedy-pribyl-na-vsemirnyy-festival-molodezhi-1135197646.html

"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежи

"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости Крым, 25.02.2024

"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежи

Уникальный "Поезд Победы" прибыл на вокзал федеральной территории "Сириус" на Всемирный фестиваль молодежи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T11:55

2024-02-25T11:55

2024-02-25T11:55

сочи

краснодарский край

поезд победы

общество

владивосток

победа

великая отечественная война

история

рго (русское географическое общество)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Уникальный "Поезд Победы" прибыл на вокзал федеральной территории "Сириус" на Всемирный фестиваль молодежи, передает корреспондент РИА Новости.С 25 февраля по 7 марта на федеральной территории "Сириус" будет работать первая в мире иммерсивная инсталляция "Поезд Победы". Она размещена в движущемся составе поезда и прибывает в разные города России. За пять лет работы выставку посетили более 800 тысяч человек, столько же посмотрели виртуальный 3D-тур на официальном сайте инсталляции.На федеральную территорию "Сириус" "Поезд Победы" прибыл уже во второй раз. Впервые инсталляция была доступна жителям в декабре 2021 года."В путешествие состав отправился в октябре 2020 года из Москвы с Белорусского вокзала. На сегодняшний день мы уже несколько раз пересекли всю страну от Крыма до Владивостока. Мы работали на Черном море и Тихом океане. Мы пересекли Транссибирскую магистраль и работали на космодроме "Восточный". Мы пересекли Байкало-Амурскую магистраль и работали в самом северном городе нашей страны, там, где кончаются северные железные дороги в Ямало-Ненецком автономном округе, город Лабытнанги. Сегодня поезд Победы прибыл в Имеретинский курорт, где будет работать с 25 февраля по 7 марта. Чтобы к нам прийти, необходимо пройти регистрацию на сайте "Поезд Победы" и в назначенное время прийти на экскурсию. Приходите, всех ждем, у нас очень интересно", - поприветствовал встречающих представитель организационного комитета проекта "Поезд Победы" Сергей Лукша.Выставка-музей рассказывает о событиях Великой Отечественной войны: живые свидетельства того времени, которые позволяют почувствовать, через что пришлось пройти советскому народу ради Великой Победы. Каждый вагон передвижного музея – это истории военных лет, исторические факты, которые собраны воедино группой историков-экспертов. На выставке будут представлены 13 экспозиций и более 150 экспонатов. Помимо этого, продумано мультимедийное сопровождение: в вагонах установлены 54 видеопроектора, 18 видеостен, 12 тач-столов, VR-очки дополненной реальности. Все это позволяет воссоздать образы боев, полевой жизни и воспоминания мирного довоенного времени.Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://crimea.ria.ru/20240218/skolko-pamyatnikov-velikoy-otechestvennoy-voyny-otrestavrirovano-v-krymu-1134980239.html

сочи

краснодарский край

владивосток

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сочи, краснодарский край, поезд победы, общество, владивосток, победа, великая отечественная война, история, рго (русское географическое общество)