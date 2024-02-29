Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры" - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240229/putin-obyavil-o-zapuske-natsproektov-molodezh-rossii-i-kadry-1135309919.html
Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры" - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию объявил о запуске новых национальных проектов - "Молодежь России" и "Кадры". РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:16
2024-02-29T13:40
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
нацпроекты в россии
общество
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/14/1119169574_0:271:3040:1980_1920x0_80_0_0_d1f5cf18ae38652d221e3e5815eac2f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию объявил о запуске новых национальных проектов - "Молодежь России" и "Кадры".В частности, проект "Молодежь России" будет направлен на развитие и устремления нынешнего молодого поколения.Он подчеркнул, что важную роль в развитии молодежи играют наставники. В этой связи он предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в пять тысяч рублей в месяц для всех советников директоров школ и колледжей. Также в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек с 1 марта 2024 года вдвое увеличат выплаты классным руководителям и кураторам групп в колледжах.Также Путин объявил о запуске еще одного национального проекта "Кадры", — он позволит до 2028 года подготовить более миллиона специалистов рабочих профессий. Как подчеркнул президент, России необходимо работать на опережение в вопросах нехватки кадров и технологической базы.Ранее в четверг глава государства анонсировал запуск нового нацпроекта "Семья", который направлен на поддержку семей с детьми и повышение качества их жизни.
https://crimea.ria.ru/20240229/putin-zayavil-o-zapuske-novogo-natsproekta-semya-chto-budet-sdelano-1135309018.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/14/1119169574_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_b24d715bf2df79f31363f9787290fbfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
послание федеральному собранию, владимир путин (политик), нацпроекты в россии, общество, россия, новости
Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"

Путин объявил о запуске национальных проектов "Молодежь России" и "Кадры"

13:16 29.02.2024 (обновлено: 13:40 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию объявил о запуске новых национальных проектов - "Молодежь России" и "Кадры".
В частности, проект "Молодежь России" будет направлен на развитие и устремления нынешнего молодого поколения.
"Завтрашний день страны определят устремления нынешнего молодого поколения. И его становление, успехи, жизненные ориентиры — залог и гарантия суверенитета России, продолжения нашей истории. Предлагаю консолидировать наши успехи в сфере молодежной политики. И уже в этом году запустить новый нацпроект "Молодежь России". Это должен быть проект о будущем и для будущего страны", - сказал президент.
Он подчеркнул, что важную роль в развитии молодежи играют наставники. В этой связи он предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в пять тысяч рублей в месяц для всех советников директоров школ и колледжей. Также в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек с 1 марта 2024 года вдвое увеличат выплаты классным руководителям и кураторам групп в колледжах.
Также Путин объявил о запуске еще одного национального проекта "Кадры", — он позволит до 2028 года подготовить более миллиона специалистов рабочих профессий. Как подчеркнул президент, России необходимо работать на опережение в вопросах нехватки кадров и технологической базы.
Ранее в четверг глава государства анонсировал запуск нового нацпроекта "Семья", который направлен на поддержку семей с детьми и повышение качества их жизни.
Женщины с колясками - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
13:08
В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано
 
Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин (политик)Нацпроекты в РоссииОбществоРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:58На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин
14:45Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМК
14:34Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
14:25В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2%
14:12Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года
14:10В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья
13:57Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес
13:49Путин поручил существенно снизить долю импорта
13:48Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент
13:42В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам
13:40Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать
13:29Взрывное устройство от украинских спецслужб: крымчанин осужден на 9 лет
13:24Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 года
13:22МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей
13:19Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентах
13:16Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
13:16Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за сутки
13:12Путин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТО
13:08В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано
13:01Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧС
Лента новостейМолния