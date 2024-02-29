https://crimea.ria.ru/20240229/putin-obyavil-o-zapuske-natsproektov-molodezh-rossii-i-kadry-1135309919.html

Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"

Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры" - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"

Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию объявил о запуске новых национальных проектов - "Молодежь России" и "Кадры". РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T13:16

2024-02-29T13:16

2024-02-29T13:40

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

нацпроекты в россии

общество

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию объявил о запуске новых национальных проектов - "Молодежь России" и "Кадры".В частности, проект "Молодежь России" будет направлен на развитие и устремления нынешнего молодого поколения.Он подчеркнул, что важную роль в развитии молодежи играют наставники. В этой связи он предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в пять тысяч рублей в месяц для всех советников директоров школ и колледжей. Также в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек с 1 марта 2024 года вдвое увеличат выплаты классным руководителям и кураторам групп в колледжах.Также Путин объявил о запуске еще одного национального проекта "Кадры", — он позволит до 2028 года подготовить более миллиона специалистов рабочих профессий. Как подчеркнул президент, России необходимо работать на опережение в вопросах нехватки кадров и технологической базы.Ранее в четверг глава государства анонсировал запуск нового нацпроекта "Семья", который направлен на поддержку семей с детьми и повышение качества их жизни.

https://crimea.ria.ru/20240229/putin-zayavil-o-zapuske-novogo-natsproekta-semya-chto-budet-sdelano-1135309018.html

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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), нацпроекты в россии, общество, россия, новости