https://crimea.ria.ru/20240229/putin-obyavil-o-zapuske-natsproektov-molodezh-rossii-i-kadry-1135309919.html
Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры" - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию объявил о запуске новых национальных проектов - "Молодежь России" и "Кадры". РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:16
2024-02-29T13:16
2024-02-29T13:40
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
нацпроекты в россии
общество
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию объявил о запуске новых национальных проектов - "Молодежь России" и "Кадры".В частности, проект "Молодежь России" будет направлен на развитие и устремления нынешнего молодого поколения.Он подчеркнул, что важную роль в развитии молодежи играют наставники. В этой связи он предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в пять тысяч рублей в месяц для всех советников директоров школ и колледжей. Также в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек с 1 марта 2024 года вдвое увеличат выплаты классным руководителям и кураторам групп в колледжах.Также Путин объявил о запуске еще одного национального проекта "Кадры", — он позволит до 2028 года подготовить более миллиона специалистов рабочих профессий. Как подчеркнул президент, России необходимо работать на опережение в вопросах нехватки кадров и технологической базы.Ранее в четверг глава государства анонсировал запуск нового нацпроекта "Семья", который направлен на поддержку семей с детьми и повышение качества их жизни.
https://crimea.ria.ru/20240229/putin-zayavil-o-zapuske-novogo-natsproekta-semya-chto-budet-sdelano-1135309018.html
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), нацпроекты в россии, общество, россия, новости
Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
Путин объявил о запуске национальных проектов "Молодежь России" и "Кадры"
13:16 29.02.2024 (обновлено: 13:40 29.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым
. Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания
Федеральному Собранию объявил о запуске новых национальных проектов - "Молодежь России" и "Кадры".
В частности, проект "Молодежь России" будет направлен на развитие и устремления нынешнего молодого поколения.
"Завтрашний день страны определят устремления нынешнего молодого поколения. И его становление, успехи, жизненные ориентиры — залог и гарантия суверенитета России, продолжения нашей истории. Предлагаю консолидировать наши успехи в сфере молодежной политики. И уже в этом году запустить новый нацпроект "Молодежь России". Это должен быть проект о будущем и для будущего страны", - сказал президент.
Он подчеркнул, что важную роль в развитии молодежи играют наставники. В этой связи он предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в пять тысяч рублей в месяц для всех советников директоров школ и колледжей. Также в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек с 1 марта 2024 года вдвое увеличат выплаты классным руководителям и кураторам групп в колледжах.
Также Путин объявил о запуске еще одного национального проекта "Кадры", — он позволит до 2028 года подготовить более миллиона специалистов рабочих профессий. Как подчеркнул президент, России необходимо работать на опережение в вопросах нехватки кадров и технологической базы.
Ранее в четверг глава государства анонсировал запуск нового нацпроекта "Семья", который направлен на поддержку семей с детьми и повышение качества их жизни.