Рейтинг@Mail.ru
Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/aksenov-rasskazal-o-situatsii-s-toplivom-v-krymu-1151776877.html
Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму
Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму
В Крыму предпринимаются все возможные в текущей ситуации меры для обеспечения региона топливом. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T10:43
2025-12-18T10:55
крым
сергей аксенов
топливо
топливо в крыму
новости крыма
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_1c323c821b644f747228c02c7b2be8fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются все возможные в текущей ситуации меры для обеспечения региона топливом. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".При этом он пояснил, что информация о поставках бензина в Крым не оглашается, поскольку вражеская пропаганда стремится дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью вбросов."Делают, в том числе, нарезки из наших выступлений и, соответственно, свои действия корректируют, исходя из того, что мы говорим. И шаги предпринимают, чтобы нанести нам максимальный ущерб своими действиями", - констатировал Аксенов.Ранее на ряде АЗС Крыма фиксировали отсутствие бензина Аи-95. Это обусловлено перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий, сообщали в министерстве топлива и энергетики республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливомЧто с бензином в России: в правительстве оценили ситуациюМинистр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_23:0:1463:1080_1920x0_80_0_0_1e5730621f902c062bfb9088c869e9ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, топливо, топливо в крыму, новости крыма, бензин
Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму

В Крыму принимаются все возможные меры для обеспечения населения топливом – Аксенов

10:43 18.12.2025 (обновлено: 10:55 18.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются все возможные в текущей ситуации меры для обеспечения региона топливом. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

"Крым – это один из тех регионов, которые столкнутся с проблемами с перебоями поставки топлива. Те меры, которые сегодня принимаются в данной части по обеспечению топливом, они максимально возможные в этот период", – сказал глава республики.

При этом он пояснил, что информация о поставках бензина в Крым не оглашается, поскольку вражеская пропаганда стремится дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью вбросов.
"Делают, в том числе, нарезки из наших выступлений и, соответственно, свои действия корректируют, исходя из того, что мы говорим. И шаги предпринимают, чтобы нанести нам максимальный ущерб своими действиями", - констатировал Аксенов.
Ранее на ряде АЗС Крыма фиксировали отсутствие бензина Аи-95. Это обусловлено перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий, сообщали в министерстве топлива и энергетики республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом
Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию
Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму
 
КрымСергей АксеновТопливоТопливо в КрымуНовости КрымаБензин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:18Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья
12:13Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
12:07ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
11:59Половина Украины готова признать суверенитет России - СВР
11:50Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут
11:41ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в Запорожье
11:33Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым
11:21Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова
11:12В Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семей
10:56В Севастополе мотоциклист попал под колеса Audi
10:48Крым с 2014 года находится на военном положении - Аксенов
10:43Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму
10:38ВТБ: в половине случаях обмана жертвы сами отдают деньги мошенникам
10:22В Крыму сотрудник МЧС стал свидетелем ДТП и помог женщине с ребенком
10:14Двум "гастролерам" из Ялты грозит до 10 лет за обман пенсионеров
10:06Решения отдельных иностранных судов больше не касаются России
09:54Использовали "втемную": ФСБ раскрыла детали предотвращенного теракта
09:39Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ
09:30Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро четверга
08:56Программу льготного лизинга в новых регионах России продлили на год
Лента новостейМолния