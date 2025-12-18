Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму

https://crimea.ria.ru/20251218/aksenov-rasskazal-o-situatsii-s-toplivom-v-krymu-1151776877.html
В Крыму предпринимаются все возможные в текущей ситуации меры для обеспечения региона топливом. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире... РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются все возможные в текущей ситуации меры для обеспечения региона топливом. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".При этом он пояснил, что информация о поставках бензина в Крым не оглашается, поскольку вражеская пропаганда стремится дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью вбросов."Делают, в том числе, нарезки из наших выступлений и, соответственно, свои действия корректируют, исходя из того, что мы говорим. И шаги предпринимают, чтобы нанести нам максимальный ущерб своими действиями", - констатировал Аксенов.Ранее на ряде АЗС Крыма фиксировали отсутствие бензина Аи-95. Это обусловлено перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий, сообщали в министерстве топлива и энергетики республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливомЧто с бензином в России: в правительстве оценили ситуациюМинистр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму
10:43 18.12.2025 (обновлено: 10:55 18.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются все возможные в текущей ситуации меры для обеспечения региона топливом. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
"Крым – это один из тех регионов, которые столкнутся с проблемами с перебоями поставки топлива. Те меры, которые сегодня принимаются в данной части по обеспечению топливом, они максимально возможные в этот период", – сказал глава республики.
При этом он пояснил, что информация о поставках бензина в Крым не оглашается, поскольку вражеская пропаганда стремится дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью вбросов.
"Делают, в том числе, нарезки из наших выступлений и, соответственно, свои действия корректируют, исходя из того, что мы говорим. И шаги предпринимают, чтобы нанести нам максимальный ущерб своими действиями", - констатировал Аксенов.
Ранее на ряде АЗС Крыма фиксировали отсутствие бензина Аи-95
. Это обусловлено перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий, сообщали в министерстве топлива и энергетики республики.
