Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются все возможные в текущей ситуации меры для обеспечения региона топливом. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".При этом он пояснил, что информация о поставках бензина в Крым не оглашается, поскольку вражеская пропаганда стремится дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью вбросов."Делают, в том числе, нарезки из наших выступлений и, соответственно, свои действия корректируют, исходя из того, что мы говорим. И шаги предпринимают, чтобы нанести нам максимальный ущерб своими действиями", - констатировал Аксенов.Ранее на ряде АЗС Крыма фиксировали отсутствие бензина Аи-95. Это обусловлено перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий, сообщали в министерстве топлива и энергетики республики.

