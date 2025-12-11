https://crimea.ria.ru/20251211/v-krymu-obyasnili-otsutstvie-benzina-ai-95-na-zapravkakh-1151584646.html
В Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправках
Отсутствие бензина Аи-95 на ряде АЗС в Крыму обусловлено перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Отсутствие бензина Аи-95 на ряде АЗС в Крыму обусловлено перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики республики.В министерстве добавили, что восстановление регулярных поставок бензина Аи-95 ожидается в ближайшее время.Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что российский топливный рынок обеспечен нефтепродуктами в нужном объеме, в том числе для формирования запасов к весеннему росту спроса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
