В Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправках - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправках
В Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправках - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправках
Отсутствие бензина Аи-95 на ряде АЗС в Крыму обусловлено перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий. Об РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T15:43
2025-12-11T15:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Отсутствие бензина Аи-95 на ряде АЗС в Крыму обусловлено перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики республики.В министерстве добавили, что восстановление регулярных поставок бензина Аи-95 ожидается в ближайшее время.Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что российский топливный рынок обеспечен нефтепродуктами в нужном объеме, в том числе для формирования запасов к весеннему росту спроса.
В Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправках

В Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина на полуостров из-за погоды

15:43 11.12.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
АЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Отсутствие бензина Аи-95 на ряде АЗС в Крыму обусловлено перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики республики.
"Задержки и сокращение объемов поставок горюче-смазочных материалов на АЗС вызваны перебоями в работе Керченской паромной переправы из-за неблагоприятных погодных условий", - проинформировали в ведомстве.
В министерстве добавили, что восстановление регулярных поставок бензина Аи-95 ожидается в ближайшее время.
Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что российский топливный рынок обеспечен нефтепродуктами в нужном объеме, в том числе для формирования запасов к весеннему росту спроса.
