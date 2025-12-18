https://crimea.ria.ru/20251218/v-sevastopole-mototsiklist-popal-pod-kolesa-audi-1151777129.html

В Севастополе мотоциклист попал под колеса Audi

В Севастополе мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой в районе Лабораторного шоссе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу. РИА Новости Крым, 18.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой в районе Лабораторного шоссе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По предварительной информации Госавтоинспекции, авария произошла утром в четверг на автодороге "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь". 39-летний водитель автомобиля Audi, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Avantis, которым управлял 21-летний водитель.Состояние опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка, уточнили в МВД.Ранее мотоциклиста, сбившего насмерть пешехода в Симферопольском районе, посадили на два года, сообщали в прокуратуре Крыма. Как сообщалось, что за неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, еще десять травмированы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под БрянскомМотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшиеВ Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП

