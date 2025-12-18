Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе мотоциклист попал под колеса Audi - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе мотоциклист попал под колеса Audi
В Севастополе мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой в районе Лабораторного шоссе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу. РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой в районе Лабораторного шоссе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По предварительной информации Госавтоинспекции, авария произошла утром в четверг на автодороге "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь". 39-летний водитель автомобиля Audi, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Avantis, которым управлял 21-летний водитель.Состояние опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка, уточнили в МВД.Ранее мотоциклиста, сбившего насмерть пешехода в Симферопольском районе, посадили на два года, сообщали в прокуратуре Крыма. Как сообщалось, что за неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, еще десять травмированы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой в районе Лабораторного шоссе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По предварительной информации Госавтоинспекции, авария произошла утром в четверг на автодороге "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь". 39-летний водитель автомобиля Audi, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Avantis, которым управлял 21-летний водитель.
"В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В момент ДТП был в застегнутом мотошлеме и защитной экипировке", - говорится в сообщении.
© Госавтоинспекция СевастополяДТП с пострадавшим мотоциклистом на трассе Симферополь - Бахчисарай
ДТП с пострадавшим мотоциклистом на трассе Симферополь - Бахчисарай
© Госавтоинспекция Севастополя
ДТП с пострадавшим мотоциклистом на трассе Симферополь - Бахчисарай
Состояние опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка, уточнили в МВД.
Ранее мотоциклиста, сбившего насмерть пешехода в Симферопольском районе, посадили на два года, сообщали в прокуратуре Крыма. Как сообщалось, что за неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, еще десять травмированы.
