https://crimea.ria.ru/20251218/v-sevastopole-mototsiklist-popal-pod-kolesa-audi-1151777129.html
В Севастополе мотоциклист попал под колеса Audi
В Севастополе мотоциклист попал под колеса Audi - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Севастополе мотоциклист попал под колеса Audi
В Севастополе мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой в районе Лабораторного шоссе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T10:56
2025-12-18T10:56
2025-12-18T10:56
ситуация на дорогах крыма
севастополь
новости севастополя
дтп в крыму и севастополе
происшествия
умвд россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151776332_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_43b1acdba39e4d8a11abae4c6637d3d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой в районе Лабораторного шоссе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По предварительной информации Госавтоинспекции, авария произошла утром в четверг на автодороге "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь". 39-летний водитель автомобиля Audi, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Avantis, которым управлял 21-летний водитель.Состояние опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка, уточнили в МВД.Ранее мотоциклиста, сбившего насмерть пешехода в Симферопольском районе, посадили на два года, сообщали в прокуратуре Крыма. Как сообщалось, что за неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, еще десять травмированы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под БрянскомМотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшиеВ Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151776332_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_26041f610dd2e63df34d99584d6d6360.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, дтп в крыму и севастополе, происшествия, умвд россии по севастополю
В Севастополе мотоциклист попал под колеса Audi
В Севастополе мотоциклист пострадал при столкновении Audi