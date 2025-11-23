Рейтинг@Mail.ru
Мотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие
Ситуация на дорогах Крыма
Мотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие
Мотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Мотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие
В Севастополе мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой на нерегулируемом перекрестке ночью. Об этом сообщили в Управлении МВД России по... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T09:31
2025-11-23T09:31
ситуация на дорогах крыма
севастополь
умвд россии по севастополю
дтп
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой на нерегулируемом перекрестке ночью. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла 22 ноября в 22 часа 20 минут возле дома №82-В на проспекте Победы.В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был осмотрен на месте бригадой скорой медицинской помощи."Состояние опьянения у водителей не установлено. Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Судаке двое подростков взяли у родителей покататься горный мотоцикл, но не справились с управлением и упали. Пассажир получил черепно-мозговую травму.
Мотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие

В Севастополе мотоцикл протаранил легковушку на перекрестке

09:31 23.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой на нерегулируемом перекрестке ночью. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По предварительной информации правоохранителей, авария произошла 22 ноября в 22 часа 20 минут возле дома №82-В на проспекте Победы.
"30-летний водитель мотоцикла BMW на нерегулируемом перекрестке при движении прямо не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Opel, под управлением 31-летнего водителя, который двигался справа по главной дороге", – сказано в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был осмотрен на месте бригадой скорой медицинской помощи.
"Состояние опьянения у водителей не установлено. Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Судаке двое подростков взяли у родителей покататься горный мотоцикл, но не справились с управлением и упали. Пассажир получил черепно-мозговую травму.
