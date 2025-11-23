https://crimea.ria.ru/20251123/mototsikl-vletel-v-legkovushku-v-sevastopole-est-postradavshie-1151115407.html

Мотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой на нерегулируемом перекрестке ночью. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла 22 ноября в 22 часа 20 минут возле дома №82-В на проспекте Победы.В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был осмотрен на месте бригадой скорой медицинской помощи."Состояние опьянения у водителей не установлено. Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Судаке двое подростков взяли у родителей покататься горный мотоцикл, но не справились с управлением и упали. Пассажир получил черепно-мозговую травму.

