В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП
В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП - РИА Новости Крым, 14.12.2025
В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП
Госавтоинспекция Севастополя устанавливает обстоятельства ДТП с "перевертышем". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Госавтоинспекция Севастополя устанавливает обстоятельства ДТП с "перевертышем". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."По предварительной информации, сегодня в 8 часов 20 минут вблизи дома 24 по проспекту Героев Сталинграда неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на препятствие, в результате чего автомобиль опрокинулся на крышу", - говорится в сообщении.По данным ГАИ, водитель с места происшествия скрылся. Иных участников или пострадавших в результате ДТП не установлено. Экипаж отдельного батальона ДПС проводит необходимые мероприятия, направленные на установление виновника и всех обстоятельств случившегося.
севастополь
крым
Новости
гаи, севастополь, новости севастополя, новости крыма, крым, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе
В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП

В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП

10:13 14.12.2025
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Госавтоинспекция Севастополя устанавливает обстоятельства ДТП с "перевертышем". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По предварительной информации, сегодня в 8 часов 20 минут вблизи дома 24 по проспекту Героев Сталинграда неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на препятствие, в результате чего автомобиль опрокинулся на крышу", - говорится в сообщении.
По данным ГАИ, водитель с места происшествия скрылся. Иных участников или пострадавших в результате ДТП не установлено. Экипаж отдельного батальона ДПС проводит необходимые мероприятия, направленные на установление виновника и всех обстоятельств случившегося.
