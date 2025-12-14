https://crimea.ria.ru/20251214/v-sevastopole-voditel-perevernuvsheysya-mashiny-sbezhal-s-mesta-dtp-1151649812.html
В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП
Госавтоинспекция Севастополя устанавливает обстоятельства ДТП с "перевертышем". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Госавтоинспекция Севастополя устанавливает обстоятельства ДТП с "перевертышем". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."По предварительной информации, сегодня в 8 часов 20 минут вблизи дома 24 по проспекту Героев Сталинграда неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на препятствие, в результате чего автомобиль опрокинулся на крышу", - говорится в сообщении.По данным ГАИ, водитель с места происшествия скрылся. Иных участников или пострадавших в результате ДТП не установлено. Экипаж отдельного батальона ДПС проводит необходимые мероприятия, направленные на установление виновника и всех обстоятельств случившегося.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
