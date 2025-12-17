Мотоциклисту-виновнику смертельного ДТП под Симферополем вынесли приговор

https://crimea.ria.ru/20251217/mototsiklistu-vinovniku-smertelnogo-dtp-pod-simferopolem-vynesli-prigovor-1151734826.html
2025-12-17T12:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Мотоциклиста, сбившего насмерть пешехода в Симферопольском районе, посадили на два года, сообщают в прокуратуре Крыма.По данным ведомства, авария произошла в ноябре 2023 года. 30-летний мотоциклист двигался по автодороге "Симферополь – Ивановка" и не выбрал безопасную скорость. В результате мужчина сбил женщину, переходящую дорогу на нерегулируемом переходе.Кроме того, с осужденного взыскали 2,4 млн рублей по удовлетворенным искам трех родственников погибшей.Ранее сообщалось, что за неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, еще десять травмированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под БрянскомШкольный автобус упал в пропасть в Колумбии: 16 погибших и 20 раненыВ Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП
