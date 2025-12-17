Рейтинг@Mail.ru
Мотоциклисту-виновнику смертельного ДТП под Симферополем вынесли приговор - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Мотоциклисту-виновнику смертельного ДТП под Симферополем вынесли приговор
Мотоциклисту-виновнику смертельного ДТП под Симферополем вынесли приговор - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Мотоциклисту-виновнику смертельного ДТП под Симферополем вынесли приговор
Мотоциклиста, сбившего насмерть пешехода в Симферопольском районе, посадили на два года, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Мотоциклиста, сбившего насмерть пешехода в Симферопольском районе, посадили на два года, сообщают в прокуратуре Крыма.По данным ведомства, авария произошла в ноябре 2023 года. 30-летний мотоциклист двигался по автодороге "Симферополь – Ивановка" и не выбрал безопасную скорость. В результате мужчина сбил женщину, переходящую дорогу на нерегулируемом переходе.Кроме того, с осужденного взыскали 2,4 млн рублей по удовлетворенным искам трех родственников погибшей.Ранее сообщалось, что за неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, еще десять травмированы.
Мотоциклисту-виновнику смертельного ДТП под Симферополем вынесли приговор

Виновного в смертельном ДТП под Симферополем мотоциклиста посадили на два года

12:38 17.12.2025
 
© Прокуратура КрымаВ Симферопольском районе мотоциклист насмерть сбил женщину
В Симферопольском районе мотоциклист насмерть сбил женщину
© Прокуратура Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Мотоциклиста, сбившего насмерть пешехода в Симферопольском районе, посадили на два года, сообщают в прокуратуре Крыма.
По данным ведомства, авария произошла в ноябре 2023 года. 30-летний мотоциклист двигался по автодороге "Симферополь – Ивановка" и не выбрал безопасную скорость. В результате мужчина сбил женщину, переходящую дорогу на нерегулируемом переходе.
"В результате наезда женщина от полученных травм скончалась на месте. Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Он лишен права управлять транспортными средствами на два года", – рассказали в прокуратуре.
Кроме того, с осужденного взыскали 2,4 млн рублей по удовлетворенным искам трех родственников погибшей.
Ранее сообщалось, что за неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, еще десять травмированы.
