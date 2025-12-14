Рейтинг@Mail.ru
Школьный автобус упал в пропасть в Колумбии: 16 погибших и 20 ранены - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Школьный автобус упал в пропасть в Колумбии: 16 погибших и 20 ранены
Школьный автобус упал в пропасть в Колумбии: 16 погибших и 20 ранены - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Школьный автобус упал в пропасть в Колумбии: 16 погибших и 20 ранены
В результате ДТП со школьным автобусом на северо-западе Колумбии 16 человек погибли и 20 получили ранения, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В результате ДТП со школьным автобусом на северо-западе Колумбии 16 человек погибли и 20 получили ранения, пишет РИА Новости.В свою очередь, газета El Tiempo сообщила о 16 погибших. Открыто расследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Школьный автобус упал в пропасть в Колумбии: 16 погибших и 20 ранены

16 человек погибли и 20 ранены после падения школьного автобуса в пропасть в Колумбии

21:22 14.12.2025
 
ДТП в Колумбии
ДТП в Колумбии
© Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В результате ДТП со школьным автобусом на северо-западе Колумбии 16 человек погибли и 20 получили ранения, пишет РИА Новости.

"Жители Антиокии... Сегодня мы проснулись с новостью о ДТП со школьным автобусом... Он упал в пропасть... Он перевозил учащихся лицея, которые возвращались с экскурсии. На данный момент сообщается о более чем 10 погибших и 20 пострадавших", – сказано в сообщении губернатора департамента Антиокия.

В свою очередь, газета El Tiempo сообщила о 16 погибших. Открыто расследование.
