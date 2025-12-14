https://crimea.ria.ru/20251214/shkolnyy-avtobus-upal-v-propast-v-kolumbii-16-pogibshikh-i-20-raneny-1151660456.html

Школьный автобус упал в пропасть в Колумбии: 16 погибших и 20 ранены

В результате ДТП со школьным автобусом на северо-западе Колумбии 16 человек погибли и 20 получили ранения, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В результате ДТП со школьным автобусом на северо-западе Колумбии 16 человек погибли и 20 получили ранения, пишет РИА Новости.В свою очередь, газета El Tiempo сообщила о 16 погибших. Открыто расследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

