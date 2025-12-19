Рейтинг@Mail.ru
19.12.2025
Крымскому блогеру присудили на Украине 11 лет за помощь бойцам СВО
Крымскому блогеру присудили на Украине 11 лет за помощь бойцам СВО - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Крымскому блогеру присудили на Украине 11 лет за помощь бойцам СВО
Известному крымскому блогеру Александру Кирьякову на Украине присудили 11 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба так называемой... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Известному крымскому блогеру Александру Кирьякову на Украине присудили 11 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба так называемой украинской "прокуратуры Республики Крым и города Севастополя"."В соответствии с публичным обвинением прокуратуры АР Крым и г. Севастополя блогер из Крыма признан виновным в коллаборационной деятельности, пособничестве стране-агрессору и оправдании войны", - говорится в сообщении Telegram-канала "ведомства".Виновность Кирьякова на Украине аргументируют тем, что, будучи собственником видеоканалов в интернете и гостем российских СМИ, Кирьяков постоянно оказывал поддержку решениям и действиям властей России.Помимо 11 лет лишения свободы с конфискацией, Кирьякову заочно присудили ограничение права занимать посты в органах власти и различных организациях сроком на 11 лет."Значит, все правильно делаю. Еще и ко Дню святителя Николая Чудотворца присудили такой срок, как подарочек. Ну, вообще замечательно, это к тому, что я уже, как раз 11 лет - с осени 2014 года на их украинском "миротворце" указан оккупантом и пособником. Что сказать на это? Конечно же – служу России, Родине моей любимой служу", - прокомментировал известие Александр Кирьяков, более известный как Сандро, в своем Telegram-канале.
Крымскому блогеру присудили на Украине 11 лет за помощь бойцам СВО

Крымского блогера осудили в Киеве за "пособничество стране-агрессору" и "оправдание войны"

10:34 19.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: как покорить соцсети?"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Известному крымскому блогеру Александру Кирьякову на Украине присудили 11 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба так называемой украинской "прокуратуры Республики Крым и города Севастополя".
"В соответствии с публичным обвинением прокуратуры АР Крым и г. Севастополя блогер из Крыма признан виновным в коллаборационной деятельности, пособничестве стране-агрессору и оправдании войны", - говорится в сообщении Telegram-канала "ведомства".
Виновность Кирьякова на Украине аргументируют тем, что, будучи собственником видеоканалов в интернете и гостем российских СМИ, Кирьяков постоянно оказывал поддержку решениям и действиям властей России.
"Осужденный также активно помогал вооруженным формированиям врага, в частности, возил гуманитарную помощь российским военным", - говорится в сообщении.
Помимо 11 лет лишения свободы с конфискацией, Кирьякову заочно присудили ограничение права занимать посты в органах власти и различных организациях сроком на 11 лет.
"Значит, все правильно делаю. Еще и ко Дню святителя Николая Чудотворца присудили такой срок, как подарочек. Ну, вообще замечательно, это к тому, что я уже, как раз 11 лет - с осени 2014 года на их украинском "миротворце" указан оккупантом и пособником. Что сказать на это? Конечно же – служу России, Родине моей любимой служу", - прокомментировал известие Александр Кирьяков, более известный как Сандро, в своем Telegram-канале.
