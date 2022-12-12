https://crimea.ria.ru/20221212/feykovye-dela-na-krymchan-na-poluostrove-otvetili-kievu-1125827040.html

Фейковые дела на крымчан: на полуострове ответили Киеву

Фейковые дела на крымчан: на полуострове ответили Киеву - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Фейковые дела на крымчан: на полуострове ответили Киеву

Депутат Государственного совета Крыма Юрий Гемпель посоветовал украинским "правоохранителям" бежать с Украины, в противном случае их ждет трибунал. Об этом... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T18:16

2022-12-12T18:16

2022-12-12T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Депутат Государственного совета Крыма Юрий Гемпель посоветовал украинским "правоохранителям" бежать с Украины, в противном случае их ждет трибунал. Об этом Гемпель заявил РИА Новости Крым, комментируя возбуждение против него уголовного дела так называемой "прокуратурой Автономной Республики Крым".12 лет колонии за "коллаборационизм"В понедельник находящаяся в Киеве "прокуратура АРК" заочно объявила Гемпелю подозрение в совершении ряда "преступлений". Украинские силовики вменяют главе комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям "публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти", "оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины" и "коллаборационизм".По словам представителей ведомства, Гемпель "осуществлял информационную деятельность против Украины" и "призвал к насильственному свержению власти" в этой стране."Подозреваемый пытался создать положительный образ оккупантов и восхвалял идеи русского мира", – говорится в сообщении "прокуратуры".Вопреки здравому смыслуКомментируя возбуждение дела, Гемпель затруднился сказать, что "взбрело в голову" обвинителям из фейкового киевского ведомства, возбуждающим подобные уголовные дела."Крым вернулся в состав Российской Федерации, и я принимал самое непосредственное участие в этом, будучи членом комиссии по проведению референдума. И сейчас я ничуть об этом не жалею – Крым должен был стать и стал российским. Поэтому возбуждение уголовного дела против меня просто не вяжется ни с законодательством РФ, ни со здравым смыслом", – сказал политик.Гемпель также выразил уверенность, что в скором времени сами представители киевского режима и его силовых структур предстанут перед трибуналом за то, что развязали войну в Донбассе и возродили фашизм.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина направила в суд 180 уголовных дел против крымских силовиков"Фейковые новости": мэр Ялты отреагировала на новые обвинения КиеваБоевик украинского нацбата осужден в Джанкое

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