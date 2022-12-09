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Боевик украинского нацбата осужден в Джанкое

Боевик украинского нацбата осужден в Джанкое - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Боевик украинского нацбата осужден в Джанкое

В Джанкое вынесли приговор боевику незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, он получил... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T16:59

2022-12-09T16:59

2022-12-09T16:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Джанкое вынесли приговор боевику незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, он получил больше четырех лет лишения свободы.Известно, что подсудимый примкнул к боевикам нацбата* в 2016 году. Он занимался проверкой людей и машин на контрольно-пропускных пунктах на границе между Украиной и Республикой Крым. Кроме того, охранял объекты незаконного вооруженного формирования.Задержали его в 2022 году пограничники ФСБ России. Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено и расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Преступника осудили и назначили наказание в виде лишения свободы."При назначении наказания подсудимому судом было признано смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние в содеянном, полное признание своей вины, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления", — рассказали в суде.Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину. В декабре 2020 года Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова к 19 годам колонии строгого режима.* террористическая организация, запрещенная в РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым >>В Севастополе предотвращен теракт >>В Крыму отправили в тюрьму участника нацбата имени Номана Челебиджихана* >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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