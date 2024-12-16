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Магнитная буря приближается к Земле - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Магнитная буря приближается к Земле
Магнитная буря приближается к Земле - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Магнитная буря приближается к Земле
17 декабря на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T07:01
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магнитные бури
космос
стихия
вспышки на солнце
солнце
земля
новости
метеозависимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. 17 декабря на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.После 15.00 мск геомагнитные возмущения пойдут на спад и к 18.00 успокоятся. До конца года, по данным ученых, магнитных бурь не ожидается.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеДва звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желанияМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
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РИА Новости Крым
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96
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магнитные бури, космос, стихия, вспышки на солнце, солнце, земля, новости, метеозависимость
Магнитная буря приближается к Земле

Магнитная буря уровня G1 произойдет на Земле 17 декабря

07:01 16.12.2024
 
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
Композиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. 17 декабря на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным ученых, резкий скачок в магнитном поле Земли произойдет во вторник около полудня. При этом сила магнитосферных колебаний не превысит уровня G1, то есть ожидается слабая буря.
После 15.00 мск геомагнитные возмущения пойдут на спад и к 18.00 успокоятся.
До конца года, по данным ученых, магнитных бурь не ожидается.
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека.
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