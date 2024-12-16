https://crimea.ria.ru/20241216/dolgosrochnaya-arenda-zhilya-v-simferopole-kak-izmenilis-tseny-k-zime-1142611470.html
Долгосрочная аренда жилья в Симферополе: как изменились цены к зиме
Долгосрочная аренда жилья в Симферополе: как изменились цены к зиме - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Долгосрочная аренда жилья в Симферополе: как изменились цены к зиме
Предложение на рынке долгосрочной аренды жилья в Симферополе растет быстрее чем спрос, при этом цена не меняется. Это следует из данных исследования сервиса... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T08:28
2024-12-16T08:28
2024-12-16T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Предложение на рынке долгосрочной аренды жилья в Симферополе растет быстрее чем спрос, при этом цена не меняется. Это следует из данных исследования сервиса "Авито Недвижимость".Аналогичная ситуация с динамикой в Краснодаре, только снять квартиру здесь можно в среднем за 33 тысячи рублей.Данные в Крыму и на Кубани сравнимы с Екатеринбургом, Иркутском, Казанью и Нижним Новгородом, где средняя стоимость квартир от 33 до 39 тысяч рублей, следует из данных сервиса.В целом же, согласно исследованиям, на рынке долгосрочной аренды жилья в России по итогам ноября текущего года предложение в среднем выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и на 5% с октября.За месяц выбор 1-комнатных, 2-комнатных и 3-комнатных квартир в РФ расширился на 6%, а студий – на 3%, причем за год прирост на рынке жилья этой категории составил 47%.Наиболее заметен рост предложения в Барнауле (+20%), Ставрополе (+19%), Смоленске (+17%) и Красноярске (+14%). В Москве он составил 7%.Самый низкий показатель в Омске – 1%. А в Санкт-Петербурге и Сочи предложение, наоборот, упало на 2%, в Казани этот показатель еще ниже - 4%.При этом цены на долгосрочную аренду в регионах России после высокого сезона продолжают снижаться с разной динамикой. Самый заметный спад фиксируется в Волгограде, Калининграде, Новосибирске, Саратове и Нижнем Новгороде.Снять квартиру в Москве можно за 80 тысяч. В Санкт-Петербурге – за 40 тысяч.По словам руководителя категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константина Каменева, тенденция сохранится и в январе.При этом в годовом выражении интерес к долгосрочной аренде вырос, добавил он. По словам Каменева, это связано с тем, что некоторые потенциальные покупатели временно отложили приобретение недвижимости, сделав выбор в пользу аренды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь вошел в топ городов РФ с возросшим спросом на вторичное жильеКвартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в КрымуДоходы иноагентов от вкладов и квартир предлагают зачислять на спецсчет
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Долгосрочная аренда жилья в Симферополе: как изменились цены к зиме
Предложение на рынке долгосрочной аренды жилья в Симферополе растет быстрее спроса
08:28 16.12.2024 (обновлено: 09:55 16.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Предложение на рынке долгосрочной аренды жилья в Симферополе растет быстрее чем спрос, при этом цена не меняется. Это следует из данных исследования сервиса "Авито Недвижимость".
Число доступных для найма квартир за месяц в крымской столице выросло на 10%. При этом средняя стоимость долгосрочной аренды не менялась и составляет сегодня 35 тысяч рублей. За эту же сумму можно снять однокомнатную квартиру.
Аналогичная ситуация с динамикой в Краснодаре, только снять квартиру здесь можно в среднем за 33 тысячи рублей.
Данные в Крыму и на Кубани сравнимы с Екатеринбургом, Иркутском, Казанью и Нижним Новгородом, где средняя стоимость квартир от 33 до 39 тысяч рублей, следует из данных сервиса.
В целом же, согласно исследованиям, на рынке долгосрочной аренды жилья в России по итогам ноября текущего года предложение в среднем выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и на 5% с октября.
За месяц выбор 1-комнатных, 2-комнатных и 3-комнатных квартир в РФ расширился на 6%, а студий – на 3%, причем за год прирост на рынке жилья этой категории составил 47%.
Наиболее заметен рост предложения в Барнауле (+20%), Ставрополе (+19%), Смоленске (+17%) и Красноярске (+14%). В Москве он составил 7%.
Самый низкий показатель в Омске – 1%. А в Санкт-Петербурге и Сочи предложение, наоборот, упало на 2%, в Казани этот показатель еще ниже - 4%.
При этом цены на долгосрочную аренду в регионах России после высокого сезона продолжают снижаться с разной динамикой. Самый заметный спад фиксируется в Волгограде, Калининграде, Новосибирске, Саратове и Нижнем Новгороде.
Снять квартиру в Москве можно за 80 тысяч. В Санкт-Петербурге – за 40 тысяч.
По словам руководителя категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константина Каменева, тенденция сохранится и в январе.
"Среди основных причин – решение продавцов сдавать свои квартиры вместо продажи, рост числа новостроек, которые выходят на рынок после сдачи дома и ремонта", – заметил эксперт.
При этом в годовом выражении интерес к долгосрочной аренде вырос, добавил он. По словам Каменева, это связано с тем, что некоторые потенциальные покупатели временно отложили приобретение недвижимости, сделав выбор в пользу аренды.
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