https://crimea.ria.ru/20241209/kvartira-v-ipoteku-skolko-deneg-nuzhno-na-pervyy-vznos-v-krymu-1142494589.html

Квартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в Крыму

Квартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в Крыму - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Квартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в Крыму

На фоне отмены льготного ипотечного кредитования и роста ключевой ставки собственные квадратные метры становятся менее доступными для жителей Крыма, особенно... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T21:43

2024-12-09T21:43

2024-12-09T21:43

эксклюзивы риа новости крым

жилье в крыму

мнения

надежда буйлова

недвижимость в крыму

ипотека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243156_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_87f8d738a5849013e30630f261b84ce2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. На фоне отмены льготного ипотечного кредитования и роста ключевой ставки собственные квадратные метры становятся менее доступными для жителей Крыма, особенно невыгодно покупать квартиру в ипотеку на вторичном рынке недвижимости. Об этом РИА Новости Крым рассказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова, а также спрогнозировала цены на недвижимость в Крыму в новом году.Больше восьми лет нужно крымчанину, чтобы накопить первоначальный взнос по ипотеке, который в регионе оставляет в среднем 2,79 миллиона рублей. Таковы данные исследования аналитиков РИА Новости, которые рассчитали такую статистику для всех регионов России, среди которых Крым оказался на последней строчке.Первоначальный взнос по ипотеке в Крыму"Такие прогнозы основываются на соотношении размера первоначального взноса и средней зарплаты по региону. Сейчас ведущие крымские банки просят первый взнос по семейной ипотеке от 20 до 25% от стоимости объекта недвижимости, и от 10 до 20% – по ипотеке обычной", – говорит Буйлова.Средняя цена однокомнатной квартиры класса "комфорт" на первичном рынке в Симферополе составляет от 6 до 7 миллионов рублей. Средняя ставка по обычной ипотеке без господдержки у крымских банков сейчас равняется 28,8%, по семейной – 6%, сказала эксперт."Очередной рост ключевой ставки прогнозируется на 20 декабря, а с нового года – ужесточения по траншевым ипотекам и по субсидированию от застройщиков. На фоне таких стимулов сейчас все же можно пытаться взять семейную ипотеку. Что касается вторичного рыка – там несоразмерно большие платежи. Если есть возможность, нужно покупать такую недвижимость за наличные деньги. Тем более, за наличные лучше торг и больше шансов купить квартиру дешевле", – советует специалист.Стоимость недвижимости в Крыму в 2025 году"Ситуация на рынке недвижимости сложная. Что касается вторичного рынка – сейчас в ходе торга реально купить квартиру на 1,5-2 миллиона ниже заявленной стоимости. Продает только тот, кто уступает", – констатирует эксперт.Застройщики также сейчас корректируют стоимость "квадратов" за счет акций и специальных предложений, но это касается в основном сегментов "эконом" и "комфорт", где цены изначально были завышены из-за семейной ипотеки. Элитная недвижимость в сегментах "бизнес-класс" и "премиум" продолжит дорожать, поскольку не привязана к ипотечному кредитованию – такую недвижимость обычно покупают за наличные или в рассрочку."В итоге на начало 2025 года имеем следующее: "комфорт" и "эконом" – заявленные цены будут выше на 10-15%, но в реальности пойдут вниз за счет скидок и акций. "Бизнес", "премиум" и "комфорт+" будут подрастать, но за счет тех же акций и скидок не сильно. "Вторичка" будет падать на цену торга", – прогнозирует специалист.При этом, по словам эксперта, особенное внимание сейчас следует уделять выбору застройщика: в текущей сложной ситуации выживут только сильнейшие, остальные уйдут с рынка. Поэтому доверять стоит только самым мощным игрокам строительного рынка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступностиВ Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жильяЗемля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очереди

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

жилье в крыму, мнения, надежда буйлова, недвижимость в крыму, ипотека