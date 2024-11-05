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Аренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступности
Аренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступности - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Аренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступности
Крым попал в число регионов с низкой доступностью жилья для аренды. Данные исследования опубликовало РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T12:15
2024-11-05T12:15
2024-11-05T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Крым попал в число регионов с низкой доступностью жилья для аренды. Данные исследования опубликовало РИА Новости.Доступность аренды жилья определялась исходя из доли семей с двумя детьми, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы. Учитывается также величина зарплат в регионе, а ставки по аренде и прожиточные минимумы взяты за 2024 год для каждого субъекта федерации.Низкая доступность аренды в этих регионах, в частности, объясняется умеренными зарплатами, что обуславливает недостаточный уровень среднесемейных доходов от трудовой деятельности.Кроме того, одной из причин дефицита арендного жилья в Республике Крым, по мнению экспертов, являются сезонные наплывы туристов.Также специалисты отводят важную роль в этом демографическому фактору, в частности, более высокой рождаемости, которая влечет за собой дополнительный спрос на жилье и стимулирует рост арендных ставок.По общим результатам рейтинга доступность аренды жилья для семей с детьми в РФ пока в среднем остается не очень высокой. При этом параметры доступности очень дифференцированы в географическом разрезе.Однако в шести регионах менее 25 процентов семей с детьми могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты, а в трех доступность не превышает 20 процентов. Возглавили же рейтинг по доступности жилья Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.Ранее сервис "Авито Недвижимость" провел собственное исследование и сообщил, что спрос на долгосрочную аренду квартир в Симферополе в третьем квартале текущего года вырос на 45% по сравнению с тремя предыдущими месяцам, сильнее всего интерес возрос к трехкомнатным квартирам – на 56%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяВ Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жильяКрымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья
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недвижимость в крыму, новости, аренда жилья, рейтинг, крым, россия
Аренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступности
Крым попал в число регионов с низкой доступностью аренды жилья
12:15 05.11.2024 (обновлено: 13:03 05.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Крым попал в число регионов с низкой доступностью жилья для аренды. Данные исследования опубликовало РИА Новости.
Доступность аренды жилья определялась исходя из доли семей с двумя детьми, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы. Учитывается также величина зарплат в регионе, а ставки по аренде и прожиточные минимумы взяты за 2024 год для каждого субъекта федерации.
"Среди регионов с низкой доступностью аренды жилья преобладают северокавказские республики (Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия — Алания), также Крым и Алтай", - говорится в результатах исследования.
Низкая доступность аренды в этих регионах, в частности, объясняется умеренными зарплатами, что обуславливает недостаточный уровень среднесемейных доходов от трудовой деятельности.
Кроме того, одной из причин дефицита арендного жилья в Республике Крым, по мнению экспертов, являются сезонные наплывы туристов.
Также специалисты отводят важную роль в этом демографическому фактору, в частности, более высокой рождаемости, которая влечет за собой дополнительный спрос на жилье и стимулирует рост арендных ставок.
По общим результатам рейтинга доступность аренды жилья для семей с детьми в РФ пока в среднем остается не очень высокой. При этом параметры доступности очень дифференцированы в географическом разрезе.
"Число регионов с крайне низкой доступностью аренды в 2024 году уменьшилось, что стало следствием более быстрого увеличения зарплат в сравнении с ростом прожиточного минимума и ставки аренды", - пишет агентство.
Однако в шести регионах менее 25 процентов семей с детьми могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты, а в трех доступность не превышает 20 процентов. Возглавили же рейтинг по доступности жилья Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Ранее сервис "Авито Недвижимость" провел собственное исследование и сообщил, что спрос на долгосрочную аренду квартир в Симферополе в третьем квартале текущего года вырос
на 45% по сравнению с тремя предыдущими месяцам, сильнее всего интерес возрос к трехкомнатным квартирам – на 56%.
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