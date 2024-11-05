https://crimea.ria.ru/20241105/arenda-zhilya-v-krymu-poluostrov---v-chisle-antiliderov-po-dostupnosti-1141618507.html

Аренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступности

Аренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступности - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Аренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступности

Крым попал в число регионов с низкой доступностью жилья для аренды. Данные исследования опубликовало РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T12:15

2024-11-05T12:15

2024-11-05T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Крым попал в число регионов с низкой доступностью жилья для аренды. Данные исследования опубликовало РИА Новости.Доступность аренды жилья определялась исходя из доли семей с двумя детьми, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы. Учитывается также величина зарплат в регионе, а ставки по аренде и прожиточные минимумы взяты за 2024 год для каждого субъекта федерации.Низкая доступность аренды в этих регионах, в частности, объясняется умеренными зарплатами, что обуславливает недостаточный уровень среднесемейных доходов от трудовой деятельности.Кроме того, одной из причин дефицита арендного жилья в Республике Крым, по мнению экспертов, являются сезонные наплывы туристов.Также специалисты отводят важную роль в этом демографическому фактору, в частности, более высокой рождаемости, которая влечет за собой дополнительный спрос на жилье и стимулирует рост арендных ставок.По общим результатам рейтинга доступность аренды жилья для семей с детьми в РФ пока в среднем остается не очень высокой. При этом параметры доступности очень дифференцированы в географическом разрезе.Однако в шести регионах менее 25 процентов семей с детьми могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты, а в трех доступность не превышает 20 процентов. Возглавили же рейтинг по доступности жилья Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.Ранее сервис "Авито Недвижимость" провел собственное исследование и сообщил, что спрос на долгосрочную аренду квартир в Симферополе в третьем квартале текущего года вырос на 45% по сравнению с тремя предыдущими месяцам, сильнее всего интерес возрос к трехкомнатным квартирам – на 56%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяВ Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жильяКрымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость в крыму, новости, аренда жилья, рейтинг, крым, россия