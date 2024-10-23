Рейтинг@Mail.ru
Крымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241023/krymchanka-sdala-svoyu-kvartiru-moshennikam-i-lishilas-zhilya-1141286342.html
Крымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья
Крымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Крымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья
В Симферополе задержаны ранее судимые мужчина и женщина, которые с помощью поддельных документов присвоили однокомнатную квартиру жительницы крымской столицы... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T12:54
2024-10-23T12:45
крым
симферополь
мвд по республике крым
происшествия
мошенничество
жилье
жилье в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/15/1117721573_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_e93463b35489a723fda513cb1beb795f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе задержаны ранее судимые мужчина и женщина, которые с помощью поддельных документов присвоили однокомнатную квартиру жительницы крымской столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, в 2022 году 58-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что сдала свою "однушку" в аренду молодой девушке, которая уже через месяц перестала выходить на связь и платить за аренду. Со слов потерпевшей, она пришла в квартиру, обнаружила смененные замки и неизвестного мужчину, который пояснил, что проживает здесь со своей девушкой.Впоследствии выяснилось, что мошенница со своим подельником провернули схему оформления документов на право собственности квартиры на себя.Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Тем не менее, аферистов все же задержали по местам жительства – в республике Адыгея и в Ростове-на-Дону. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления 26-летняя девушка и 37-летний мужчина.Как выяснило следствие, два года назад злоумышленница вышла на связь с неким мужчиной, который предложил ей подзаработать. Нужно было арендовать квартиры в других городах для последующей перепродажи. Девушка согласилась и спустя время приехала в Симферополь, где ее встретил незнакомый мужчина, который передал ей деньги и поддельный паспорт на ее имя, изготовленный кустарным способом. Также "работодатель" познакомил девушку с подельником – 37-летним ростовчанином, который по легенде играл роль сожителя "квартирантки".Девушка арендовала жилье в Симферополе у потерпевшей и, использовав поддельные документы, подала заявление в МФЦ о регистрации права собственности на чужую квартиру. Причиненный ущерб составил 2,5 миллиона рублей.Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Девушке суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, а ее подельника заключил под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионовУчастник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуреУчредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферу
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/15/1117721573_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_dfdabdbb2c7c0f9286ac0ff97e8a57b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, мвд по республике крым, происшествия, мошенничество, жилье, жилье в крыму, новости крыма
Крымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья

В Крыму пара мошенников-рецидивистов с поддельными документами лишили женщину квартиры

12:54 23.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКвартира. Архивное фото
Квартира. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе задержаны ранее судимые мужчина и женщина, которые с помощью поддельных документов присвоили однокомнатную квартиру жительницы крымской столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, в 2022 году 58-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что сдала свою "однушку" в аренду молодой девушке, которая уже через месяц перестала выходить на связь и платить за аренду. Со слов потерпевшей, она пришла в квартиру, обнаружила смененные замки и неизвестного мужчину, который пояснил, что проживает здесь со своей девушкой.
Впоследствии выяснилось, что мошенница со своим подельником провернули схему оформления документов на право собственности квартиры на себя.
Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Тем не менее, аферистов все же задержали по местам жительства – в республике Адыгея и в Ростове-на-Дону. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления 26-летняя девушка и 37-летний мужчина.
Как выяснило следствие, два года назад злоумышленница вышла на связь с неким мужчиной, который предложил ей подзаработать. Нужно было арендовать квартиры в других городах для последующей перепродажи. Девушка согласилась и спустя время приехала в Симферополь, где ее встретил незнакомый мужчина, который передал ей деньги и поддельный паспорт на ее имя, изготовленный кустарным способом. Также "работодатель" познакомил девушку с подельником – 37-летним ростовчанином, который по легенде играл роль сожителя "квартирантки".
Девушка арендовала жилье в Симферополе у потерпевшей и, использовав поддельные документы, подала заявление в МФЦ о регистрации права собственности на чужую квартиру. Причиненный ущерб составил 2,5 миллиона рублей.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Девушке суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, а ее подельника заключил под стражу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионов
Участник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуре
Учредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферу
 
КрымСимферопольМВД по Республике КрымПроисшествияМошенничествоЖильеЖилье в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40Курское направление - враг теряет сотни боевиков и технику
14:27Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине
14:17Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС
14:09Машина улетела в кювет на западе Крыма - пострадал водитель
14:03Доля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – Путин
13:53Назван новый тренд в российском образовании
13:36Политолог сравнил саммит БРИКС в Казани с созданием ООН в 1945 году
13:21Зерновая биржа БРИКС может стать полноценной товарной биржей – Путин
13:14Новости СВО: в Минобороны назвали потери украинской армии
13:07Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в Крыму
12:54Крымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья
12:43В Турции произошло землетрясение - что известно
12:30На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов
12:20Белоусов заявил об угрозе ядерного столкновения России и стран НАТО
12:10Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
11:46В Крыму 17-летний юноша погиб от удара током в электроподстанции
11:32Влияние и авторитет БРИКС в мировых делах укрепляется - Путин
11:05Определена дата выборов президента Белоруссии
10:53Россия и Белоруссия начали подготовку к военным учениям "Запад-2025"
10:42В Севастополе остановили морской транспорт
Лента новостейМолния