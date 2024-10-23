https://crimea.ria.ru/20241023/krymchanka-sdala-svoyu-kvartiru-moshennikam-i-lishilas-zhilya-1141286342.html

Крымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья

Крымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Крымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья

В Симферополе задержаны ранее судимые мужчина и женщина, которые с помощью поддельных документов присвоили однокомнатную квартиру жительницы крымской столицы... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T12:54

2024-10-23T12:54

2024-10-23T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе задержаны ранее судимые мужчина и женщина, которые с помощью поддельных документов присвоили однокомнатную квартиру жительницы крымской столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, в 2022 году 58-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что сдала свою "однушку" в аренду молодой девушке, которая уже через месяц перестала выходить на связь и платить за аренду. Со слов потерпевшей, она пришла в квартиру, обнаружила смененные замки и неизвестного мужчину, который пояснил, что проживает здесь со своей девушкой.Впоследствии выяснилось, что мошенница со своим подельником провернули схему оформления документов на право собственности квартиры на себя.Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Тем не менее, аферистов все же задержали по местам жительства – в республике Адыгея и в Ростове-на-Дону. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления 26-летняя девушка и 37-летний мужчина.Как выяснило следствие, два года назад злоумышленница вышла на связь с неким мужчиной, который предложил ей подзаработать. Нужно было арендовать квартиры в других городах для последующей перепродажи. Девушка согласилась и спустя время приехала в Симферополь, где ее встретил незнакомый мужчина, который передал ей деньги и поддельный паспорт на ее имя, изготовленный кустарным способом. Также "работодатель" познакомил девушку с подельником – 37-летним ростовчанином, который по легенде играл роль сожителя "квартирантки".Девушка арендовала жилье в Симферополе у потерпевшей и, использовав поддельные документы, подала заявление в МФЦ о регистрации права собственности на чужую квартиру. Причиненный ущерб составил 2,5 миллиона рублей.Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Девушке суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, а ее подельника заключил под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионовУчастник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуреУчредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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