https://crimea.ria.ru/20241017/v-krymu-aferisty-prodali-chuzhuyu-nedvizhimost-na-30-millionov-1141143970.html

В Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионов

В Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионов - РИА Новости Крым, 17.10.2024

В Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионов

В Крыму группа аферистов перепродавала по поддельным документам чужие пустующие дома и участки в течение нескольких лет, ущерб составил 30 миллионов рублей. Об... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T10:29

2024-10-17T10:29

2024-10-17T10:29

ирина волк

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

феодосия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Крыму группа аферистов перепродавала по поддельным документам чужие пустующие дома и участки в течение нескольких лет, ущерб составил 30 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Незаконные действия подозреваемых были пресечены сотрудниками МВД по Республике Крым, уточнила Ирина Волк. Фигуранты задержаны, их имущество арестовано.Кроме того, оказалось, что один из подозреваемых может иметь отношение к делу о крупной краже."Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ. Расследование продолжается", - подытожила Волк.Ранее в Севастополе с поличным был задержан аферист, который пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту.В августе жертвой мошенников стала певица Лариса Долина. Народная артистка РФ рассказала, что на ее квартиру в Москве наложен арест, а по факту мошенничества заведено уголовное дело. По данным следствия, обманувшие артистку мошенники находились на территории Украины. Помимо посягательств на имущество, они взломали соцсети певицы.В некоторых СМИ и Telegram-каналах сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах КрымаУчредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферуЭксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), феодосия, симферополь, недвижимость, недвижимость в крыму, новости крыма, крым