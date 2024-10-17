https://crimea.ria.ru/20241017/gruppa-moshennikov-pokhischala-dengi-u-pensionerov-v-pyati-rayonakh-kryma-1141141281.html

Группа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах Крыма

Группа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах Крыма - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Группа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах Крыма

В Крыму задержаны трое курьеров телефонных мошенников, которые забрали более 1,1 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T08:37

2024-10-17T08:37

2024-10-17T08:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны трое курьеров телефонных мошенников, которые забрали более 1,1 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, шестеро потерпевших в возрасте от 74 до 76 лет из Сакского, Советского, Кировского, Красногвардейского, Симферопольского районов, а также Феодосии обратились в полицию, которая вышла на след криминальных посыльных, задержанными оказались местные жители.За свою "работу" посыльные оставляли себе около 10 % от суммы, остальное перечисляли на указанный кураторами счет. В отношении курьеров возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Следствие продолжается, полицейские устанавливают других причастных к преступлению лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонит "служба поддержки" - новая схема кражи аккаунтов в TelegramМошеннические схемы: чего стоит опасаться и как с этим боротьсяНовая схема в сетях: аферисты научились "говорить" чужими голосами

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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