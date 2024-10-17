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Группа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах Крыма - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Группа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах Крыма
Группа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах Крыма - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Группа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах Крыма
В Крыму задержаны трое курьеров телефонных мошенников, которые забрали более 1,1 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T08:37
2024-10-17T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны трое курьеров телефонных мошенников, которые забрали более 1,1 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, шестеро потерпевших в возрасте от 74 до 76 лет из Сакского, Советского, Кировского, Красногвардейского, Симферопольского районов, а также Феодосии обратились в полицию, которая вышла на след криминальных посыльных, задержанными оказались местные жители.За свою "работу" посыльные оставляли себе около 10 % от суммы, остальное перечисляли на указанный кураторами счет. В отношении курьеров возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Следствие продолжается, полицейские устанавливают других причастных к преступлению лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонит "служба поддержки" - новая схема кражи аккаунтов в TelegramМошеннические схемы: чего стоит опасаться и как с этим боротьсяНовая схема в сетях: аферисты научились "говорить" чужими голосами
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симферополь, симферопольский район, феодосия, новости крыма, сакский район, советский район, кировский район крыма, красногвардейский район, мвд по республике крым, мошенничество
Группа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах Крыма

Группа мошенников похищала деньги у пенсионеров в нескольких районах Крыма

08:37 17.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПенсионеры
Пенсионеры - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны трое курьеров телефонных мошенников, которые забрали более 1,1 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным пресс-службы, шестеро потерпевших в возрасте от 74 до 76 лет из Сакского, Советского, Кировского, Красногвардейского, Симферопольского районов, а также Феодосии обратились в полицию, которая вышла на след криминальных посыльных, задержанными оказались местные жители.

"Так, 31-летний житель Ялты забрал у 76-летней бабушки из Сакского района 100 тысяч рублей. Еще два курьера – 25 и 32-летние жители Симферополя, следуя указаниям "работодателей", похитили у пожилых граждан из Феодосии, Советского, Кировского, Красногвардейского и Симферопольского районов более 1 миллиона рублей", – сообщили в МВД.

За свою "работу" посыльные оставляли себе около 10 % от суммы, остальное перечисляли на указанный кураторами счет. В отношении курьеров возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Следствие продолжается, полицейские устанавливают других причастных к преступлению лиц.
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