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Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяц

Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяц - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяц

По итогам марта водохранилища естественного стока в Крыму потеряли три млн кубометра воды, при этом их общее наполнение сегодня составляет меньше половины... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T15:20

2025-04-04T15:20

2025-04-04T15:37

радио "спутник в крыму"

водохранилища крыма

вода в крыму

крым

новости крыма

владимир николенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. По итогам марта водохранилища естественного стока в Крыму потеряли три млн кубометра воды, при этом их общее наполнение сегодня составляет меньше половины проектного объема. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.Для сравнения он привел показатели за предыдущие четыре года, чтобы оценить тенденции пятилетки. Так, в конце первого квартала 2024 года объем наполнения водохранилищ Крыма, по его словам, составлял около 90%, а в марте – 2 млн кубов, "хотя могло быть и больше, потому что были достаточно большие технологические сбросы", отметил Николенко.В 2023 году объем наполнения к апрелю составлял 76%, а приток за март 4 млн кубов. В 2022 году эти показатели были, соответственно, 86% и 13 млн. А в 2021 году, который за 40 лет стал самым маловодным, 23% и 4 млн кубометров, уточнил Николенко.В марте глава республики Сергей Аксенов заявил, что дефицит воды Крыму не грозит, поскольку общего объема накопленного в водохранилищах ресурса достаточно минимум на полгода даже в условиях отсутствия осадков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят Каховскую ГЭС – ответ Сальдо В Крыму построят еще два водохранилищаСимферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для Крыма

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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