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Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяц - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяц
Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяц - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяц
По итогам марта водохранилища естественного стока в Крыму потеряли три млн кубометра воды, при этом их общее наполнение сегодня составляет меньше половины... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T15:20
2025-04-04T15:37
радио "спутник в крыму"
водохранилища крыма
вода в крыму
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. По итогам марта водохранилища естественного стока в Крыму потеряли три млн кубометра воды, при этом их общее наполнение сегодня составляет меньше половины проектного объема. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.Для сравнения он привел показатели за предыдущие четыре года, чтобы оценить тенденции пятилетки. Так, в конце первого квартала 2024 года объем наполнения водохранилищ Крыма, по его словам, составлял около 90%, а в марте – 2 млн кубов, "хотя могло быть и больше, потому что были достаточно большие технологические сбросы", отметил Николенко.В 2023 году объем наполнения к апрелю составлял 76%, а приток за март 4 млн кубов. В 2022 году эти показатели были, соответственно, 86% и 13 млн. А в 2021 году, который за 40 лет стал самым маловодным, 23% и 4 млн кубометров, уточнил Николенко.В марте глава республики Сергей Аксенов заявил, что дефицит воды Крыму не грозит, поскольку общего объема накопленного в водохранилищах ресурса достаточно минимум на полгода даже в условиях отсутствия осадков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят Каховскую ГЭС – ответ Сальдо В Крыму построят еще два водохранилищаСимферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для Крыма
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водохранилища крыма, вода в крыму, крым, новости крыма, владимир николенко
Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяц

Водохранилища Крыма наполнены меньше чем наполовину

15:20 04.04.2025 (обновлено: 15:37 04.04.2025)
 
© РИА Новости КрымСимферопольское водохранилище зимой
Симферопольское водохранилище зимой - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. По итогам марта водохранилища естественного стока в Крыму потеряли три млн кубометра воды, при этом их общее наполнение сегодня составляет меньше половины проектного объема. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.
"Фактическое наполнение водохранилищ естественного стока на сегодняшнее число составляет порядка 123 миллиона кубометров. То есть это менее половины. И за март этот объем уменьшился на три миллиона", – сказал Николенко.
Для сравнения он привел показатели за предыдущие четыре года, чтобы оценить тенденции пятилетки. Так, в конце первого квартала 2024 года объем наполнения водохранилищ Крыма, по его словам, составлял около 90%, а в марте – 2 млн кубов, "хотя могло быть и больше, потому что были достаточно большие технологические сбросы", отметил Николенко.
В 2023 году объем наполнения к апрелю составлял 76%, а приток за март 4 млн кубов. В 2022 году эти показатели были, соответственно, 86% и 13 млн. А в 2021 году, который за 40 лет стал самым маловодным, 23% и 4 млн кубометров, уточнил Николенко.
"То есть мы видим из этих пяти лет, что объем наполнения уменьшался.
А среднемноголетнее наполнение за период наблюдений – 179 млн, это 71%. Но самое главное, что в среднем за март наполнение увеличивалось на 15 – 17 млн кубометров. И получается, что мы достаточно серьезно уходим от средних показателей и приближаемся к вододефицитному периоду", – заключил эксперт.
В марте глава республики Сергей Аксенов заявил, что дефицит воды Крыму не грозит, поскольку общего объема накопленного в водохранилищах ресурса достаточно минимум на полгода даже в условиях отсутствия осадков.
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