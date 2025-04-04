https://crimea.ria.ru/20250404/vsu-6-raz-za-sutki-atakovali-obekty-energetiki-rossii-1145434279.html

ВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики России

ВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики России - РИА Новости Крым, 04.04.2025

ВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики России

За прошедшие сутки киевский режим шесть раз атаковал объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T12:15

2025-04-04T12:15

2025-04-04T12:27

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

энергетика

мораторий на удары по энергосистеме

министерство обороны рф

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки киевский режим шесть раз атаковал объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в пятницу в Минобороны России. Атаки были совершены на объекты в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях. Так, поздно вечером 3 апреля в Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района в результате атаки украинского ударного БПЛА поврежден газопровод низкого давления и прекращено газоснабжение бытовых абонентов. Там погиб один мирный житель и получил ранения еще один, сообщал губернатор Александр Богомаз.Кроме того, ночью 4 апреля в том же поселке в результате атаки украинского ударного БПЛА поврежден внутренний газопровод низкого давления МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск" вследствие чего прекращено газоснабжение бытовых абонентов. В г. Котовск Тамбовской области рано утром 4 апреля ударный беспилотник повредил распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Тамбов". Прекращено газоснабжение бытовых абонентов. ▫4 апреля в 07.10 мск в Брянской области в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" без электроснабжения остались бытовые потребители Климовского района. Удар повторили в 8 утра, в результате обрыва проводов высоковольтной линии без электроснабжения остались десятки бытовых потребителей.В Липецкой области 4 апреля в 08.10 мск беспилотник ударил по энергообъекту в Новониколаевке - филиалу ПАО "Россети Центр" – "Липецкэнерго". Прервано электроснабжение бытовых потребителей в Липецком районе.Всего за прошедшую ночь над 10 регионами России, а также Азовским морем уничтожены 107 вражеских беспилотников.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на энергообъекты не имеют военного значения и нацелены на срыв начавшегося диалога между Россией и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, энергетика, мораторий на удары по энергосистеме, министерство обороны рф, россия