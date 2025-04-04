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ВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики России - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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ВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики России
ВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики России - РИА Новости Крым, 04.04.2025
ВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики России
За прошедшие сутки киевский режим шесть раз атаковал объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T12:15
2025-04-04T12:27
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
энергетика
мораторий на удары по энергосистеме
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки киевский режим шесть раз атаковал объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в пятницу в Минобороны России. Атаки были совершены на объекты в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях. Так, поздно вечером 3 апреля в Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района в результате атаки украинского ударного БПЛА поврежден газопровод низкого давления и прекращено газоснабжение бытовых абонентов. Там погиб один мирный житель и получил ранения еще один, сообщал губернатор Александр Богомаз.Кроме того, ночью 4 апреля в том же поселке в результате атаки украинского ударного БПЛА поврежден внутренний газопровод низкого давления МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск" вследствие чего прекращено газоснабжение бытовых абонентов. В г. Котовск Тамбовской области рано утром 4 апреля ударный беспилотник повредил распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Тамбов". Прекращено газоснабжение бытовых абонентов. ▫4 апреля в 07.10 мск в Брянской области в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" без электроснабжения остались бытовые потребители Климовского района. Удар повторили в 8 утра, в результате обрыва проводов высоковольтной линии без электроснабжения остались десятки бытовых потребителей.В Липецкой области 4 апреля в 08.10 мск беспилотник ударил по энергообъекту в Новониколаевке - филиалу ПАО "Россети Центр" – "Липецкэнерго". Прервано электроснабжение бытовых потребителей в Липецком районе.Всего за прошедшую ночь над 10 регионами России, а также Азовским морем уничтожены 107 вражеских беспилотников.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на энергообъекты не имеют военного значения и нацелены на срыв начавшегося диалога между Россией и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, энергетика, мораторий на удары по энергосистеме, министерство обороны рф, россия
ВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики России

ВСУ шесть раз за сутки атаковали объекты энергетики России - Минобороны

12:15 04.04.2025 (обновлено: 12:27 04.04.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
Солдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки киевский режим шесть раз атаковал объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"ВСУ на протяжении уже более двух недель продолжают ежедневно в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, не обращая никакого внимания на публично принятые Зеленским обязательства прекращения таких ударов с 18 марта", - говорится в сообщении ведомства.
Атаки были совершены на объекты в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях.
Так, поздно вечером 3 апреля в Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района в результате атаки украинского ударного БПЛА поврежден газопровод низкого давления и прекращено газоснабжение бытовых абонентов. Там погиб один мирный житель и получил ранения еще один, сообщал губернатор Александр Богомаз.
Кроме того, ночью 4 апреля в том же поселке в результате атаки украинского ударного БПЛА поврежден внутренний газопровод низкого давления МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск" вследствие чего прекращено газоснабжение бытовых абонентов.
В г. Котовск Тамбовской области рано утром 4 апреля ударный беспилотник повредил распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Тамбов". Прекращено газоснабжение бытовых абонентов. ▫
4 апреля в 07.10 мск в Брянской области в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" без электроснабжения остались бытовые потребители Климовского района. Удар повторили в 8 утра, в результате обрыва проводов высоковольтной линии без электроснабжения остались десятки бытовых потребителей.
В Липецкой области 4 апреля в 08.10 мск беспилотник ударил по энергообъекту в Новониколаевке - филиалу ПАО "Россети Центр" – "Липецкэнерго". Прервано электроснабжение бытовых потребителей в Липецком районе.
Всего за прошедшую ночь над 10 регионами России, а также Азовским морем уничтожены 107 вражеских беспилотников.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на энергообъекты не имеют военного значения и нацелены на срыв начавшегося диалога между Россией и США.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОЭнергетикаМораторий на удары по энергосистемеМинистерство обороны РФРоссия
 
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