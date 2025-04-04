https://crimea.ria.ru/20250404/v-krymu-za-proshluyu-nedelyu-pyaten-mazuta-ne-obnaruzheno-1145436024.html
В Крыму не обнаружено новых пятен мазута
В Крыму не обнаружено новых пятен мазута - РИА Новости Крым, 04.04.2025
В Крыму не обнаружено новых пятен мазута
За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T13:19
2025-04-04T13:19
2025-04-04T13:25
разлив нефтепродуктов в черном море
новости крыма
крым
сергей аксенов
керченский пролив
экология
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.По его словам, ситуацию, связанную с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.Аксенов также отметил, за все время на территории республики собрали около 800 тонн отходов, их утилизация проходит согласно плану.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершено Волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - КрасновКурортный сезон на Черном море состоится в полную силу – Онищенко
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РИА Новости Крым
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разлив нефтепродуктов в черном море, новости крыма, крым, сергей аксенов, керченский пролив, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
В Крыму не обнаружено новых пятен мазута
В Крыму новых пятен мазута не обнаружено
13:19 04.04.2025 (обновлено: 13:25 04.04.2025)