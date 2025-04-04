https://crimea.ria.ru/20250404/v-krymu-za-proshluyu-nedelyu-pyaten-mazuta-ne-obnaruzheno-1145436024.html

В Крыму не обнаружено новых пятен мазута

В Крыму не обнаружено новых пятен мазута - РИА Новости Крым, 04.04.2025

В Крыму не обнаружено новых пятен мазута

За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T13:19

2025-04-04T13:19

2025-04-04T13:25

разлив нефтепродуктов в черном море

новости крыма

крым

сергей аксенов

керченский пролив

экология

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.По его словам, ситуацию, связанную с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.Аксенов также отметил, за все время на территории республики собрали около 800 тонн отходов, их утилизация проходит согласно плану.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершено Волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - КрасновКурортный сезон на Черном море состоится в полную силу – Онищенко

крым

керченский пролив

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, новости крыма, крым, сергей аксенов, керченский пролив, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе