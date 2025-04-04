https://crimea.ria.ru/20250404/v-krymu-prokommentirovali-novyy-zakon-ob-attestatsii-dlya-pedagogov-1145434064.html

В Крыму прокомментировали новый закон об аттестации для педагогов

В Крыму прокомментировали новый закон об аттестации для педагогов - РИА Новости Крым, 04.04.2025

В Крыму прокомментировали новый закон об аттестации для педагогов

Законопроект Государственной Думы России, предлагающий разрешить педагогам профессиональную переподготовку только в государственных учреждениях, не скажется на... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T11:52

2025-04-04T11:52

2025-04-04T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Законопроект Государственной Думы России, предлагающий разрешить педагогам профессиональную переподготовку только в государственных учреждениях, не скажется на количестве учителей в школах Крыма и Севастополя. Об этом РИА Новости Крым заявили министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик и директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос."По закону каждый педагог должен раз в три года проходить систему аттестации повышения квалификации. Наши педагоги проходят обучение на базе нашего Республиканского института постдипломного педагогического образования", - отметила Валентина Лаврик.Также, по ее словам, существуют множество частных курсов, которые учителя заканчивают для своего профессионального роста."Это не настолько профильные курсы, поэтому будем анализировать. Это никак не повлияет на качество обеспеченности школ кадрами", - сказала министр.В свою очередь директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос считает, что изменения в законодательстве, в случае принятия законопроекта, позитивно отразятся на качестве подготовки специалистов в школах, и тем самым повысится уровень образования."Тенденции такие, что мир очень быстро меняется, и вызовы меняются. Быть учителям в курсе – это важная задача, чтобы на одной волне коммуницировать с ребятами и предметно разговаривать на общие темы. В Севастополе есть институт развития образования, у нас есть Севастопольский государственный университет, в нем есть педагогический институт. Поэтому, скорее всего, все учителя Севастополя проходят повышение квалификации как раз в госучреждениях. То есть у нас рисков или опасений по поводу количества педагогов, которые не смогут пройти повышение квалификации, нет", - сказал он.Ранее профильный комитет Госдумы предложил разрешить учителям работать в школах только при наличии госдиплома о переподготовке с 1 сентября 2026 года. Поправка была подана ко второму чтению законопроекта, касающегося дополнительного профессионального образования педагогов. Его рассмотрели в первом чтении в середине марта. Согласно проекту, учителя могут получить дополнительное профессиональное образование, необходимое для допуска к педагогической деятельности или для подтверждения соответствия занимаемой должности, только в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также расположенных в центре "Сириус" или в инновационном центре "Сколково", или на территориях инновационных научно-технологических центров.При этом поправка касается только тех педагогов, кто проходит переподготовку для работы в школах по основным общеобразовательным программам.Читайте также на РИА Новости Крым:Традиции и новации: в "Артеке" педагоги из 13 регионов РФ делятся опытомВ Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературыВсекрымское родительское собрание: регион готовится к проведению ГИА

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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