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Россия идет на большие уступки ради мира – Трамп - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Россия идет на большие уступки ради мира – Трамп
Россия идет на большие уступки ради мира – Трамп - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Россия идет на большие уступки ради мира – Трамп
Не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это большая уступка для урегулирования конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T22:30
2025-04-24T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это большая уступка для урегулирования конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня."Я так не думаю. Думаю, что они оба (и Россия, и Украина - ред.) на данный момент хотят мира... и что они оба хотят заключить сделку", - сказал американский лидер.При этом Трамп заявил, что оказывает "значительное" давление на Россию при обсуждении украинского урегулирования."Я оказываю значительно давление на Россию, вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает", - уточнил президент США.Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву будет тяжело вернуть под свой контроль Крым, который был "передан" России без единого выстрела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский раскритиковал план Трампа по УкраинеВ чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнениеТрамп выразил недовольство ударами по Киеву
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дональд трамп, сша, россия, украина, политика, внешняя политика, новости, в мире
Россия идет на большие уступки ради мира – Трамп

Трамп назвал прекращение огня и отказ захватить всю Украину главными уступками России

22:30 24.04.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это большая уступка для урегулирования конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

"Прекращение войны. Прекращение захвата всей страны. Довольно большие уступки", – цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.
"Я так не думаю. Думаю, что они оба (и Россия, и Украина - ред.) на данный момент хотят мира... и что они оба хотят заключить сделку", - сказал американский лидер.
При этом Трамп заявил, что оказывает "значительное" давление на Россию при обсуждении украинского урегулирования.
"Я оказываю значительно давление на Россию, вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает", - уточнил президент США.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву будет тяжело вернуть под свой контроль Крым, который был "передан" России без единого выстрела.
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