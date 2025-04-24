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Прятался в лесу: в Ленобласти поймали подозреваемого в убийстве опера
Прятался в лесу: в Ленобласти поймали подозреваемого в убийстве опера - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Прятался в лесу: в Ленобласти поймали подозреваемого в убийстве опера
В Ленинградской области поймали 19-летнего подозреваемого в убийстве полицейского. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T19:41
2025-04-24T19:41
2025-04-24T19:41
ленинградская область
убийство
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Ленинградской области поймали 19-летнего подозреваемого в убийстве полицейского. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее данным, утром в четверг на улице Карла Маркса в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, который по приметам был похож на разыскиваемого за совершение противоправных действий. Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого убийцы – им оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ленинградская область
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2025
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, убийство, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, новости
Прятался в лесу: в Ленобласти поймали подозреваемого в убийстве опера
В Ленинградской области задержан 19-летний подозреваемый в убийстве полицейского