https://crimea.ria.ru/20250424/pryatalsya-v-lesu-v-lenoblasti-poymali-podozrevaemogo-v-ubiystve-opera-1145947244.html

Прятался в лесу: в Ленобласти поймали подозреваемого в убийстве опера

Прятался в лесу: в Ленобласти поймали подозреваемого в убийстве опера - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Прятался в лесу: в Ленобласти поймали подозреваемого в убийстве опера

В Ленинградской области поймали 19-летнего подозреваемого в убийстве полицейского. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T19:41

2025-04-24T19:41

2025-04-24T19:41

ленинградская область

убийство

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Ленинградской области поймали 19-летнего подозреваемого в убийстве полицейского. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее данным, утром в четверг на улице Карла Маркса в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, который по приметам был похож на разыскиваемого за совершение противоправных действий. Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого убийцы – им оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, убийство, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, новости