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Новые выбросы мазута появились на пляжах Анапы - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Новые выбросы мазута появились на пляжах Анапы
Новые выбросы мазута появились на пляжах Анапы - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Новые выбросы мазута появились на пляжах Анапы
На побережье Анапы выявили новые незначительные выбросы мазута на пляжах отеля и детского оздоровительного лагеря. Об этом сообщили в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T18:47
2025-04-24T18:47
анапа
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
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пляжи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. На побережье Анапы выявили новые незначительные выбросы мазута на пляжах отеля и детского оздоровительного лагеря. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.В оперштабе края добавили, что новые выбросы убирают в первую очередь. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюке официально признаны непригодными для купания и будут закрыты из-за разлива мазута в Черном море. При этом территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения – здесь рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет. При этом пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщила ранее Попова.Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин выразил мнение, что Крым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах Краснодарского края. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон, по всему полуострову идет активная подготовка к наплыву отдыхающих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей АнапыНа пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии
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РИА Новости Крым
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анапа, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, экология, пляжи, краснодарский край, новости
Новые выбросы мазута появились на пляжах Анапы

В Анапе обнаружены новые выбросы мазута на двух пляжах

18:47 24.04.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайМазут на пляже в Анапе
Мазут на пляже в Анапе
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. На побережье Анапы выявили новые незначительные выбросы мазута на пляжах отеля и детского оздоровительного лагеря. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
"На участке пляжа около детского лагеря "Приморский" в Витязево зафиксированы незначительные выбросы. Также мелкие выбросы подтвердили на участке пляжа отеля "Пляжный поселок", – сказано в сообщении.
В оперштабе края добавили, что новые выбросы убирают в первую очередь.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюке официально признаны непригодными для купания и будут закрыты из-за разлива мазута в Черном море. При этом территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения – здесь рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет. При этом пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщила ранее Попова.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин выразил мнение, что Крым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах Краснодарского края.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон, по всему полуострову идет активная подготовка к наплыву отдыхающих.
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АнапаРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовЧерное мореЭкологияПляжиКраснодарский крайНовости
 
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