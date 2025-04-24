Новые выбросы мазута появились на пляжах Анапы
В Анапе обнаружены новые выбросы мазута на двух пляжах
© Оперштаб Краснодарский крайМазут на пляже в Анапе
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. На побережье Анапы выявили новые незначительные выбросы мазута на пляжах отеля и детского оздоровительного лагеря. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
"На участке пляжа около детского лагеря "Приморский" в Витязево зафиксированы незначительные выбросы. Также мелкие выбросы подтвердили на участке пляжа отеля "Пляжный поселок", – сказано в сообщении.
В оперштабе края добавили, что новые выбросы убирают в первую очередь.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюке официально признаны непригодными для купания и будут закрыты из-за разлива мазута в Черном море. При этом территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения – здесь рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет. При этом пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщила ранее Попова.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин выразил мнение, что Крым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах Краснодарского края.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон, по всему полуострову идет активная подготовка к наплыву отдыхающих.
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