https://crimea.ria.ru/20250424/krasnye-linii-es-po-krymu-i-gibel-voenkora-goldina--glavnoe-za-den-1145949229.html

"Красные линии" ЕС по Крыму и гибель военкора Гольдина – главное за день

"Красные линии" ЕС по Крыму и гибель военкора Гольдина – главное за день - РИА Новости Крым, 24.04.2025

"Красные линии" ЕС по Крыму и гибель военкора Гольдина – главное за день

На Южном берегу Крыма прошли масштабные учения силовиков и обороны "Барс-Крым". После тяжелых ранений скончался военкор "Звезды" Никита Гольдин. В ЕС обозначили РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T22:46

2025-04-24T22:46

2025-04-24T22:46

новости

новости крыма

главное за день

крым

россия

сша

европа

теракт

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145920517_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_d59c47f8afa0f284abfc189692f9acc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма прошли масштабные учения силовиков и обороны "Барс-Крым". После тяжелых ранений скончался военкор "Звезды" Никита Гольдин. В ЕС обозначили позицию по Крыму. В Крыму открылся третий Международный экологический форум "Zа наше будущее". ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области.О главных акцентах четверга – в подборке РИА Новости Крым.Учения "Барсов" на ЮБКОт Феодосии до поселка Форос – в прибрежной зоне Южного берега Крыма – прошли масштабные учения силовиков, военнослужащих и территориальной обороны "Барс-Крым". Блокпосты с досмотром транспорта были установлены на ключевых автодорогах, а также в горно-лесной местности. Бойцы отработали взаимодействие и боевое слаживание, проверили работу систем связи и управления. Кроме того, они были задействованы в патрулировании труднодоступных мест. Все поставленные учебные задачи по блокировке района и противодействию высадке диверсионных групп на территорию Республики Крым были выполнены в полном объеме.Военкор Гольдин умер от раненийВоенный журналист Редакционно-издательского центра "Красная звезда" Никита Гольдин, который в марте попал под обстрел ВСУ в Луганской Народной Республике, скончался от полученных ранений. Ему было 25 лет. Он с отличием закончил военный университет Минобороны России, работал военкором с лета 2024 года.24 марта он готовил материал о работе зенитчиков в зоне спецоперации возле границы с Харьковской областью. На территории ЛНР он вместе с коллегами попал под вражеский артиллерийский обстрел. Гольдин получил тяжелые ранения в голову. Около месяца врачи боролись за его жизнь. У него остались жена и маленький сын.Крым как "красная линия" для ЕвропыЧиновники Евросоюза донесли до администрации американского президента Дональда Трампа послание, что ЕС не сможет признать Крым российским. Признание Крыма является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТО. В этой связи европейские лидеры не одобрят давление на Киев по этим вопросам и продолжат твердо придерживаться этой позиции.Однако Вашингтон все же признает российскую принадлежность Крыма, но в обмен на определенные уступки Москвы. При этом от мнения Европы в данном случае ничего зависеть не будет, убежден профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло. По его словам, то, что сейчас разыгрывается Европой – попытка "набить себе цену" в этом вопросе. Но европейским элитам придется согласиться с признанием полуострова. Принятую на форуме в Крыму резолюцию направят в ООНВ Симферополе стартовал третий Международный экологический форум "Zа наше будущее". По итогу участники приняли резолюцию, в которой обвинили ВСУ в систематическом уничтожении природной среды Донбасса и Новороссии. Кроме того, в документе также признали разрушение Каховской ГЭС актом экоцида. Документ будет направлен в Ассамблею ООН по окружающей среде.В своем выступлении министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шелбаков подтвердил, что Украина на территориях Донбасса проводила полноценный экоцид, уничтожая природу, растения и отравляя воздух и водные ресурсы.Попытка теракта на нефтехимическом предприятииТеракт предотвращен на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, его готовили два выходца из Средней Азии по указанию куратора с Украины. По данным ФСБ, для атаки на нефтехимическое предприятие были подготовлены FPV-дроны, снабженные самодельными взрывными устройствами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250424/posty-na-dorogakh-i-patruli-v-gorakh-yarkie-kadry-ucheniy-barsov-na-yubk-1145944326.html

https://crimea.ria.ru/20250424/nikita-goldin-biografiya-1145933661.html

https://crimea.ria.ru/20250424/ukraine-budet-tyazhelo-vernut-krym--tramp-1145948663.html

https://crimea.ria.ru/20250424/mir-stoit-na-poroge-shestogo-massovogo-vymiraniya--ekspert-iz-ssha-v-krymu-1145934117.html

https://crimea.ria.ru/20250424/podvigi-geroev-svo-budut-izuchat-v-shkolakh-s-2026-goda-1145947413.html

крым

россия

сша

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, главное за день, крым, россия, сша, европа, теракт, безопасность республики крым и севастополя