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Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке Крыма
Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке Крыма
В пятницу, 25 апреля, в селе Ильичево Ленинского района Крыма установят блокпосты и проведут учебную эвакуацию жителей в рамках антитеррористических учений. Об... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T19:36
2025-04-24T19:36
2025-04-24T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В пятницу, 25 апреля, в селе Ильичево Ленинского района Крыма установят блокпосты и проведут учебную эвакуацию жителей в рамках антитеррористических учений. Об этом предупредили в пресс-службе районной администрации.Силовики отработают готовность к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера, проверят работу оповещения и навыки эвакуации населения.Власти просят жителей соблюдать спокойствие, выполнять требования силовиков и пользоваться информацией из официальных источников.Ранее сообщалось, что на побережье от Фороса до Феодосии проходят учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков.Учения проходят в Крыму и Севастополе периодически в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Блокпосты установлены на ключевых автодорогах и прилегающих к ним улицах. Цель – полная блокировка района учений с проведением досмотровых мероприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоп-контроль и люди с оружием: что происходит на Южнобережье КрымаЛюди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитПротиводействие диверсантам: в двух районах Крыма могут отключить связь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, ленинский район, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке Крыма
В Ленинском районе Крыма закроют въезд в село в рамках антитеррористических учений