https://crimea.ria.ru/20250424/evakuatsiya-lyudey-i-perekrytye-dorogi--chto-proiskhodit-na-vostoke-kryma--1145944939.html

Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке Крыма

Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке Крыма

В пятницу, 25 апреля, в селе Ильичево Ленинского района Крыма установят блокпосты и проведут учебную эвакуацию жителей в рамках антитеррористических учений. Об... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T19:36

2025-04-24T19:36

2025-04-24T19:09

крым

ленинский район

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В пятницу, 25 апреля, в селе Ильичево Ленинского района Крыма установят блокпосты и проведут учебную эвакуацию жителей в рамках антитеррористических учений. Об этом предупредили в пресс-службе районной администрации.Силовики отработают готовность к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера, проверят работу оповещения и навыки эвакуации населения.Власти просят жителей соблюдать спокойствие, выполнять требования силовиков и пользоваться информацией из официальных источников.Ранее сообщалось, что на побережье от Фороса до Феодосии проходят учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков.Учения проходят в Крыму и Севастополе периодически в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Блокпосты установлены на ключевых автодорогах и прилегающих к ним улицах. Цель – полная блокировка района учений с проведением досмотровых мероприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоп-контроль и люди с оружием: что происходит на Южнобережье КрымаЛюди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитПротиводействие диверсантам: в двух районах Крыма могут отключить связь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ленинский район, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма