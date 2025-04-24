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Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке Крыма
Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке Крыма
В пятницу, 25 апреля, в селе Ильичево Ленинского района Крыма установят блокпосты и проведут учебную эвакуацию жителей в рамках антитеррористических учений. Об... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T19:36
2025-04-24T19:09
крым
ленинский район
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В пятницу, 25 апреля, в селе Ильичево Ленинского района Крыма установят блокпосты и проведут учебную эвакуацию жителей в рамках антитеррористических учений. Об этом предупредили в пресс-службе районной администрации.Силовики отработают готовность к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера, проверят работу оповещения и навыки эвакуации населения.Власти просят жителей соблюдать спокойствие, выполнять требования силовиков и пользоваться информацией из официальных источников.Ранее сообщалось, что на побережье от Фороса до Феодосии проходят учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков.Учения проходят в Крыму и Севастополе периодически в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Блокпосты установлены на ключевых автодорогах и прилегающих к ним улицах. Цель – полная блокировка района учений с проведением досмотровых мероприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоп-контроль и люди с оружием: что происходит на Южнобережье КрымаЛюди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитПротиводействие диверсантам: в двух районах Крыма могут отключить связь
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крым, ленинский район, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке Крыма

В Ленинском районе Крыма закроют въезд в село в рамках антитеррористических учений

19:36 24.04.2025
 
© РИА Новости КрымУчения "Барс-Крым" на ЮБК
Учения Барс-Крым на ЮБК - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В пятницу, 25 апреля, в селе Ильичево Ленинского района Крыма установят блокпосты и проведут учебную эвакуацию жителей в рамках антитеррористических учений. Об этом предупредили в пресс-службе районной администрации.
Силовики отработают готовность к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера, проверят работу оповещения и навыки эвакуации населения.
"Учения пройдут 25 апреля 2025 года с 10:00 до 16:00. В это время будет перекрыто движение в Ильичево. Кроме того, будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения", – уточнили в райадминистрации.
Власти просят жителей соблюдать спокойствие, выполнять требования силовиков и пользоваться информацией из официальных источников.
Ранее сообщалось, что на побережье от Фороса до Феодосии проходят учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков.
Учения проходят в Крыму и Севастополе периодически в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Блокпосты установлены на ключевых автодорогах и прилегающих к ним улицах. Цель – полная блокировка района учений с проведением досмотровых мероприятий.
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КрымЛенинский районУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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