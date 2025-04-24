https://crimea.ria.ru/20250424/zelenskiy-raskritikoval-plan-trampa-po-ukraine-1145946663.html
Зеленский раскритиковал план Трампа по Украине
Зеленский раскритиковал план Трампа по Украине - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Зеленский раскритиковал план Трампа по Украине
Владимир Зеленский на пресс-конференции в ЮАР раскритиковал план урегулирования конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, и... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T18:55
2025-04-24T18:55
2025-04-24T18:55
владимир зеленский
украина
сша
дональд трамп
в мире
переговоры
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144565458_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_055be62ba4e6f78855e9ee763b93fb7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский на пресс-конференции в ЮАР раскритиковал план урегулирования конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, и предложил собственные правки.Накануне американский лидер заявил, что своими заявлениями о Крыме Зеленский вредит мирным переговорам с Россией. Он пояснил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года."Очень важно понимать: США предложили свое видение. В Лондоне была встреча. Там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты, после предложений США появились другие бумаги", – сказал Зеленский.По его словам, Киев не может принять ряд пунктов, предложенных Штатами, так как они якобы противоречат "ценностям и конституции Украины".Он также добавил, что рассчитывает на более жесткое давление со стороны США на Россию, а также на участие "сильных игроков", включая страны Европы и Африканского континента в качестве гарантов будущей безопасности Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа "на крючке": что зависит от чиновников ЕС в вопросе КрымаСоветник Трампа назвал Зеленскому три причины признать Крым российскимЧто делает сомнительными все пункты мирного плана США по Украине – мнение
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144565458_72:0:980:681_1920x0_80_0_0_3079d8b51f389dd977aa110afcb27ad1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп, в мире, переговоры, политика, внешняя политика, новости
Зеленский раскритиковал план Трампа по Украине
Зеленский вносит свои правки в план Трампа по урегулированию конфликта на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский на пресс-конференции в ЮАР раскритиковал план урегулирования конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, и предложил собственные правки.
Накануне американский лидер заявил, что своими заявлениями о Крыме Зеленский вредит
мирным переговорам с Россией. Он пояснил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
"Очень важно понимать: США предложили свое видение. В Лондоне была встреча. Там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты, после предложений США появились другие бумаги", – сказал Зеленский.
По его словам, Киев не может принять ряд пунктов, предложенных Штатами, так как они якобы противоречат "ценностям и конституции Украины".
"Мы все делаем, что предлагали партнеры, только то, что противоречит нашему законодательству и конституции, мы не можем делать, и это понятно", – отметил Зеленский.
Он также добавил, что рассчитывает на более жесткое давление со стороны США на Россию, а также на участие "сильных игроков", включая страны Европы и Африканского континента в качестве гарантов будущей безопасности Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: