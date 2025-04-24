https://crimea.ria.ru/20250424/zelenskiy-raskritikoval-plan-trampa-po-ukraine-1145946663.html

Зеленский раскритиковал план Трампа по Украине

Зеленский раскритиковал план Трампа по Украине - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Зеленский раскритиковал план Трампа по Украине

Владимир Зеленский на пресс-конференции в ЮАР раскритиковал план урегулирования конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, и... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T18:55

2025-04-24T18:55

2025-04-24T18:55

владимир зеленский

украина

сша

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский на пресс-конференции в ЮАР раскритиковал план урегулирования конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, и предложил собственные правки.Накануне американский лидер заявил, что своими заявлениями о Крыме Зеленский вредит мирным переговорам с Россией. Он пояснил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года."Очень важно понимать: США предложили свое видение. В Лондоне была встреча. Там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты, после предложений США появились другие бумаги", – сказал Зеленский.По его словам, Киев не может принять ряд пунктов, предложенных Штатами, так как они якобы противоречат "ценностям и конституции Украины".Он также добавил, что рассчитывает на более жесткое давление со стороны США на Россию, а также на участие "сильных игроков", включая страны Европы и Африканского континента в качестве гарантов будущей безопасности Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа "на крючке": что зависит от чиновников ЕС в вопросе КрымаСоветник Трампа назвал Зеленскому три причины признать Крым российскимЧто делает сомнительными все пункты мирного плана США по Украине – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп, в мире, переговоры, политика, внешняя политика, новости