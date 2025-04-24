Рейтинг@Mail.ru
Зеленский раскритиковал план Трампа по Украине - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250424/zelenskiy-raskritikoval-plan-trampa-po-ukraine-1145946663.html
Зеленский раскритиковал план Трампа по Украине
Зеленский раскритиковал план Трампа по Украине - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Зеленский раскритиковал план Трампа по Украине
Владимир Зеленский на пресс-конференции в ЮАР раскритиковал план урегулирования конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, и... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T18:55
2025-04-24T18:55
владимир зеленский
украина
сша
дональд трамп
в мире
переговоры
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144565458_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_055be62ba4e6f78855e9ee763b93fb7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский на пресс-конференции в ЮАР раскритиковал план урегулирования конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, и предложил собственные правки.Накануне американский лидер заявил, что своими заявлениями о Крыме Зеленский вредит мирным переговорам с Россией. Он пояснил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года."Очень важно понимать: США предложили свое видение. В Лондоне была встреча. Там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты, после предложений США появились другие бумаги", – сказал Зеленский.По его словам, Киев не может принять ряд пунктов, предложенных Штатами, так как они якобы противоречат "ценностям и конституции Украины".Он также добавил, что рассчитывает на более жесткое давление со стороны США на Россию, а также на участие "сильных игроков", включая страны Европы и Африканского континента в качестве гарантов будущей безопасности Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа "на крючке": что зависит от чиновников ЕС в вопросе КрымаСоветник Трампа назвал Зеленскому три причины признать Крым российскимЧто делает сомнительными все пункты мирного плана США по Украине – мнение
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144565458_72:0:980:681_1920x0_80_0_0_3079d8b51f389dd977aa110afcb27ad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп, в мире, переговоры, политика, внешняя политика, новости
Зеленский раскритиковал план Трампа по Украине

Зеленский вносит свои правки в план Трампа по урегулированию конфликта на Украине

18:55 24.04.2025
 
© РИА НовостиВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский на пресс-конференции в ЮАР раскритиковал план урегулирования конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, и предложил собственные правки.
Накануне американский лидер заявил, что своими заявлениями о Крыме Зеленский вредит мирным переговорам с Россией. Он пояснил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
"Очень важно понимать: США предложили свое видение. В Лондоне была встреча. Там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты, после предложений США появились другие бумаги", – сказал Зеленский.
По его словам, Киев не может принять ряд пунктов, предложенных Штатами, так как они якобы противоречат "ценностям и конституции Украины".
"Мы все делаем, что предлагали партнеры, только то, что противоречит нашему законодательству и конституции, мы не можем делать, и это понятно", – отметил Зеленский.
Он также добавил, что рассчитывает на более жесткое давление со стороны США на Россию, а также на участие "сильных игроков", включая страны Европы и Африканского континента в качестве гарантов будущей безопасности Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Европа "на крючке": что зависит от чиновников ЕС в вопросе Крыма
Советник Трампа назвал Зеленскому три причины признать Крым российским
Что делает сомнительными все пункты мирного плана США по Украине – мнение
 
Владимир ЗеленскийУкраинаСШАДональд ТрампВ миреПереговорыПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:52Подвиги героев СВО будут изучать в школах с 2026 года
19:41Прятался в лесу: в Ленобласти поймали подозреваемого в убийстве опера
19:36Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке Крыма
19:11Кравцов в Севастополе призвал усилить целевое обучение педагогов
18:55Зеленский раскритиковал план Трампа по Украине
18:47Новые выбросы мазута появились на пляжах Анапы
18:35Крымская федерация ММА признана лучшей в России
18:33Алушта простились с героем СВО Александром Беловым
18:16Дрон ВСУ убил председателя избиркома Белгородской области
18:06Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
17:54Посты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК
17:41Трамп выразил недовольство ударами по Киеву
17:17Взрывы на Керченском полуострове – что происходит
17:05Крым почтил память жертв Османского геноцида армян
17:00На форуме в Крыму подрыв Каховской ГЭС признали актом экоцида
16:44Маргарита Симоньян назвала связь между Пасхой и Днем Победы
16:14Разделяй и властвуй: ЕС стремится сделать конфликт на Украине бесконечным
16:02Придем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму
15:53В Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеров
15:37Акции "Георгиевская ленточка" дали старт на Земле и в космосе
Лента новостейМолния