https://crimea.ria.ru/20250424/ukraina-i-nato-ispolzuyut-taktiku-vyzhzhennoy-zemli-v-donbasse--1145938657.html

Украина и НАТО используют тактику "выжженной земли" в Донбассе

Украина и НАТО используют тактику "выжженной земли" в Донбассе - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Украина и НАТО используют тактику "выжженной земли" в Донбассе

м. Военные действия в Донбассе сопровождаются масштабным экологическим ущербом, который является не случайным последствием, а сознательной стратегией,... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T21:19

2025-04-24T21:19

2025-04-24T21:19

международный экологический форум "zа наше будущее"

донецкая народная республика (днр)

украина

расширение нато

экология

новости

крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Военные действия в Донбассе сопровождаются масштабным экологическим ущербом, который является не случайным последствием, а сознательной стратегией, применяемой Украиной при поддержке НАТО. Об этом заявил участник Международного экологического форума "Zа наше будущее", аналитик и политолог Рональд ван Амеронген. Особое внимание спикер уделил вопросу систематического уничтожения лесополос - искусственных защитных насаждений, которые играют ключевую роль в предотвращении эрозии сельскохозяйственных земель. По его словам, такие действия напрямую связаны с деформированием экосистем. "Весь лес, а именно лесные полосы, которые защищают агрокультурную землю от эрозии, были систематически уничтожены украинско-натовской силой", - рассказывает Рональд ван Амеронген. Согласно представленной информации, с 2017 по 2024 год на территориях, охваченных конфликтом, официально было вырублено более 13 тысяч квадратных километров леса - это свыше миллиона гектаров. Такие площади сопоставимы с территорией целой страны, например, Черногории. Кроме того, объем незаконных вырубок, по его оценкам, может быть не меньше официального. Результатом этих действий стали участившиеся песчаные и пылевые бури. Он добавил, что такие явления происходят даже зимой, если нет снега. Кроме ухудшения качества воздуха, экологи фиксируют быстрое разрушение плодородного слоя почвы. "Почва Донбасса разрушается невероятно быстро", - констатировал Рональд ван Амеронген. Эксперты считают, что восстановление разрушенной экологической инфраструктуры потребует десятилетий, и призывают международное сообщество признать экологическую войну как форму агрессии.Международный экологический форум "Zа наше будущее" проходит 24 апреля в Симферополе. Это ежегодное мероприятие, объединяющее экспертов в сфере экологии, представителей научного сообщества, общественных и политических деятелей, профсоюзов и журналистов из разных стран. Форум проходит в Крыму и служит платформой для обсуждения актуальных экологических и климатических проблем, включая последствия военных конфликтов для окружающей среды, вопросы устойчивого развития и международной экологической безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный экологический форум "zа наше будущее", донецкая народная республика (днр), украина, расширение нато, экология, новости, крым, симферополь