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Украина и НАТО используют тактику "выжженной земли" в Донбассе - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Украина и НАТО используют тактику "выжженной земли" в Донбассе
Украина и НАТО используют тактику "выжженной земли" в Донбассе - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Украина и НАТО используют тактику "выжженной земли" в Донбассе
м. Военные действия в Донбассе сопровождаются масштабным экологическим ущербом, который является не случайным последствием, а сознательной стратегией,... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T21:19
2025-04-24T21:19
международный экологический форум "zа наше будущее"
донецкая народная республика (днр)
украина
расширение нато
экология
новости
крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Военные действия в Донбассе сопровождаются масштабным экологическим ущербом, который является не случайным последствием, а сознательной стратегией, применяемой Украиной при поддержке НАТО. Об этом заявил участник Международного экологического форума "Zа наше будущее", аналитик и политолог Рональд ван Амеронген. Особое внимание спикер уделил вопросу систематического уничтожения лесополос - искусственных защитных насаждений, которые играют ключевую роль в предотвращении эрозии сельскохозяйственных земель. По его словам, такие действия напрямую связаны с деформированием экосистем. "Весь лес, а именно лесные полосы, которые защищают агрокультурную землю от эрозии, были систематически уничтожены украинско-натовской силой", - рассказывает Рональд ван Амеронген. Согласно представленной информации, с 2017 по 2024 год на территориях, охваченных конфликтом, официально было вырублено более 13 тысяч квадратных километров леса - это свыше миллиона гектаров. Такие площади сопоставимы с территорией целой страны, например, Черногории. Кроме того, объем незаконных вырубок, по его оценкам, может быть не меньше официального. Результатом этих действий стали участившиеся песчаные и пылевые бури. Он добавил, что такие явления происходят даже зимой, если нет снега. Кроме ухудшения качества воздуха, экологи фиксируют быстрое разрушение плодородного слоя почвы. "Почва Донбасса разрушается невероятно быстро", - констатировал Рональд ван Амеронген. Эксперты считают, что восстановление разрушенной экологической инфраструктуры потребует десятилетий, и призывают международное сообщество признать экологическую войну как форму агрессии.Международный экологический форум "Zа наше будущее" проходит 24 апреля в Симферополе. Это ежегодное мероприятие, объединяющее экспертов в сфере экологии, представителей научного сообщества, общественных и политических деятелей, профсоюзов и журналистов из разных стран. Форум проходит в Крыму и служит платформой для обсуждения актуальных экологических и климатических проблем, включая последствия военных конфликтов для окружающей среды, вопросы устойчивого развития и международной экологической безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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международный экологический форум "zа наше будущее", донецкая народная республика (днр), украина, расширение нато, экология, новости, крым, симферополь
Украина и НАТО используют тактику "выжженной земли" в Донбассе

Украина и НАТО используют тактику "выжженной земли" в Донбассе - эксперт из Нидерландов

21:19 24.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРональд ван Амеронген, аналитик и политолог из Нидерландов
Рональд ван Амеронген, аналитик и политолог из Нидерландов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Военные действия в Донбассе сопровождаются масштабным экологическим ущербом, который является не случайным последствием, а сознательной стратегией, применяемой Украиной при поддержке НАТО. Об этом заявил участник Международного экологического форума "Zа наше будущее", аналитик и политолог Рональд ван Амеронген.
"Мы являемся свидетелями войны в террористическом стиле, поддерживаемой НАТО, с использованием химического, биологического оружия и тактики выжженной земли", - подчеркнул докладчик.
Особое внимание спикер уделил вопросу систематического уничтожения лесополос - искусственных защитных насаждений, которые играют ключевую роль в предотвращении эрозии сельскохозяйственных земель.
По его словам, такие действия напрямую связаны с деформированием экосистем.
"Весь лес, а именно лесные полосы, которые защищают агрокультурную землю от эрозии, были систематически уничтожены украинско-натовской силой", - рассказывает Рональд ван Амеронген.
Согласно представленной информации, с 2017 по 2024 год на территориях, охваченных конфликтом, официально было вырублено более 13 тысяч квадратных километров леса - это свыше миллиона гектаров. Такие площади сопоставимы с территорией целой страны, например, Черногории. Кроме того, объем незаконных вырубок, по его оценкам, может быть не меньше официального. Результатом этих действий стали участившиеся песчаные и пылевые бури.
"Последняя настоящая песчаная буря была в конце сентября 2024 года и длилась почти два дня. Сообщения о ней поступали из Луганска, Донецка, Краматорска, Краснодона, Лисичанска и моего города Кривальска", - сообщил спикер из Нидерландов.
Он добавил, что такие явления происходят даже зимой, если нет снега.
Кроме ухудшения качества воздуха, экологи фиксируют быстрое разрушение плодородного слоя почвы.
"Почва Донбасса разрушается невероятно быстро", - констатировал Рональд ван Амеронген.
Эксперты считают, что восстановление разрушенной экологической инфраструктуры потребует десятилетий, и призывают международное сообщество признать экологическую войну как форму агрессии.
Международный экологический форум "Zа наше будущее" проходит 24 апреля в Симферополе. Это ежегодное мероприятие, объединяющее экспертов в сфере экологии, представителей научного сообщества, общественных и политических деятелей, профсоюзов и журналистов из разных стран. Форум проходит в Крыму и служит платформой для обсуждения актуальных экологических и климатических проблем, включая последствия военных конфликтов для окружающей среды, вопросы устойчивого развития и международной экологической безопасности.
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Международный экологический форум "Zа наше будущее"Донецкая Народная Республика (ДНР)УкраинаРасширение НАТОЭкологияНовостиКрымСимферополь
 
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