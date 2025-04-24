https://crimea.ria.ru/20250424/v-chem-glavnyy-strakh-zelenskogo-priznat-krym-chastyu-rossii--mnenie-1145930046.html

В чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнение

В чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнение - РИА Новости Крым, 24.04.2025

В чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнение

Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает необходимость признать Крым российским для урегулирования конфликта, но не решится на это из страха перед... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T20:13

2025-04-24T20:13

2025-04-24T20:13

радио "спутник в крыму"

мнения

сергей горбачев

политика

владимир зеленский

украина

крым

россия

европа

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает необходимость признать Крым российским для урегулирования конфликта, но не решится на это из страха перед неподконтрольными ему украинскими радикалами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.По его мнению, "Зеленский стопроцентно не согласится с уходом Крыма", поскольку это будет означать не только его политическую смерть, но и, вполне вероятно, физическое устранение.Он пояснил: в том, что на Украине смогли разгуляться неподконтрольные Зеленскому агрессивные радикалы, включая военные формирования, которые теперь угрожают и простым людям, и власти, нет ничего удивительного, учитывая масштабы предоставленных им преференций и оружия."Эта махновщина в какой-то мере естественна для малороссов", но она же и губительна, что доказали и события нескольких предыдущих столетий, и последние тщетные попытки создать нечто большее из "государства лоскутного типа", отметил эксперт."Там, где два украинца - три гетмана. Эти поговорки не на пустом месте появились. И если раньше били пистолем, шашкой, саблей, то сейчас появилась возможность закрома подпитать всякого рода инструментарием от автомата Калашникова до более тяжелых вооружений", – добавил Горбачев.Он подчеркнул, что такое брожение оружия на всей подконтрольной ныне Киеву территории Украины уже является угрозой не только для Европы. И чем действительно следует озаботиться сегодня, так это тем, как обезоружить украинские банды и изъять все из оборота, считает Горбачев."Конфликт закончится, а гуляние этого оружия трудно спрогнозировать. И серьезнейшая работа предстоит не только нам и неким властям на украинской территории, но и Европе. И Интерполу есть над чем работать уже сейчас", – сказал эксперт.В этой связи тема российского Крыма должна волновать Украину, Европу и всех остальных гораздо меньше, чем это предлагается Западом сегодня, считает Горбачев.Он также напомнил, что еще в прошлом году президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия прекратит огонь и будет готова к переговорам сразу после того, как Украина выведет свои войска со всех территорий, входящих в состав Российской Федерации в соответствии с ее Конституцией."И президент иного мнения не высказывал, то есть он его не менял", – заключил Горбачев.На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point заявил, что для завершения конфликта на Украине Киев должен вывести войска с территорий новых регионов России.*Запрещенные в России террористические организацииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Советник Трампа назвал Зеленскому три причины признать Крым российским "Красная линия": в Европе обозначили позицию по Крыму Порто-франко Одессы и встреча в Анкаре без России и США – в чем связь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, сергей горбачев, политика, владимир зеленский, украина, крым, россия, европа, оружие