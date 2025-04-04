https://crimea.ria.ru/20250404/shtorm-vynes-na-poberezhe-chernogo-morya-novye-vybrosy-mazuta-1145437954.html
Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута
Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы, сообщает в пятницу оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T14:32
2025-04-04T14:32
2025-04-04T14:32
краснодарский край
анапа
новости
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
пляжи
экология
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/04/1145438096_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_aa363b5834105daa73f885643a08b002.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы, сообщает в пятницу оперштаб Краснодарского края.В частности, фрагменты нефтепродуктов обнаружены на пляже между Витязево и Благовещенской, в устье реки Можепсин Выселковского района, на пляже отеля "Пляжный поселок" в Щербиновском районе и на пляже около базы отдыха "Динамо".Также выбросы обнаружили на пляже в районе санатория "Фея-3". Уборка всех территорий, где обнаружены загрязнения, продолжается.За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее в пятницу глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершеноВолонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - КрасновЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин
краснодарский край
анапа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/04/1145438096_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e6dacad19796199e1592a551e1ed6168.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, анапа, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, пляжи, экология, разлив нефтепродуктов в черном море
Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута после шторма обнаружены на побережье Краснодарского края