https://crimea.ria.ru/20250404/shtorm-vynes-na-poberezhe-chernogo-morya-novye-vybrosy-mazuta-1145437954.html

Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута

Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы, сообщает в пятницу оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T14:32

2025-04-04T14:32

2025-04-04T14:32

краснодарский край

анапа

новости

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

пляжи

экология

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы, сообщает в пятницу оперштаб Краснодарского края.В частности, фрагменты нефтепродуктов обнаружены на пляже между Витязево и Благовещенской, в устье реки Можепсин Выселковского района, на пляже отеля "Пляжный поселок" в Щербиновском районе и на пляже около базы отдыха "Динамо".Также выбросы обнаружили на пляже в районе санатория "Фея-3". Уборка всех территорий, где обнаружены загрязнения, продолжается.За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее в пятницу глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершеноВолонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - КрасновЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин

краснодарский край

анапа

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, анапа, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, пляжи, экология, разлив нефтепродуктов в черном море