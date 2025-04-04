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Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута
Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы, сообщает в пятницу оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T14:32
2025-04-04T14:32
краснодарский край
анапа
новости
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
пляжи
экология
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы, сообщает в пятницу оперштаб Краснодарского края.В частности, фрагменты нефтепродуктов обнаружены на пляже между Витязево и Благовещенской, в устье реки Можепсин Выселковского района, на пляже отеля "Пляжный поселок" в Щербиновском районе и на пляже около базы отдыха "Динамо".Также выбросы обнаружили на пляже в районе санатория "Фея-3". Уборка всех территорий, где обнаружены загрязнения, продолжается.За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее в пятницу глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершеноВолонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - КрасновЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, анапа, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, пляжи, экология, разлив нефтепродуктов в черном море
Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута после шторма обнаружены на побережье Краснодарского края

14:32 04.04.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайНовые выбросы мазута обнаружены на побережье Краснодарского края
Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Краснодарского края
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы, сообщает в пятницу оперштаб Краснодарского края.
"Выбросы фракций мазута после шторма обнаружили во время ежедневного утреннего мониторинга закрепленных территорий", – сказано в сообщении.
В частности, фрагменты нефтепродуктов обнаружены на пляже между Витязево и Благовещенской, в устье реки Можепсин Выселковского района, на пляже отеля "Пляжный поселок" в Щербиновском районе и на пляже около базы отдыха "Динамо".
Также выбросы обнаружили на пляже в районе санатория "Фея-3". Уборка всех территорий, где обнаружены загрязнения, продолжается.
За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее в пятницу глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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