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Киев теряет людей и технику на курском направлении

Киев теряет людей и технику на курском направлении - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Киев теряет людей и технику на курском направлении

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли почти 200 военных, также уничтожены танк, БТР и три боевые бронемашины, сообщили в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T14:43

2025-04-04T14:43

2025-04-04T14:43

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли почти 200 военных, также уничтожены танк, БТР и три боевые бронемашины, сообщили в пятницу Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2 247 боевых бронированных машин, 2 609 автомобилей 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, а также другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам на УкраинеВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики РоссииВС РФ поразили предприятие ракетно-космического комплекса Украины

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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