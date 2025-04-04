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Киев теряет людей и технику на курском направлении - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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Киев теряет людей и технику на курском направлении
Киев теряет людей и технику на курском направлении - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Киев теряет людей и технику на курском направлении
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли почти 200 военных, также уничтожены танк, БТР и три боевые бронемашины, сообщили в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T14:43
2025-04-04T14:43
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли почти 200 военных, также уничтожены танк, БТР и три боевые бронемашины, сообщили в пятницу Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2 247 боевых бронированных машин, 2 609 автомобилей 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, а также другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам на УкраинеВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики РоссииВС РФ поразили предприятие ракетно-космического комплекса Украины
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Киев теряет людей и технику на курском направлении

ВСУ за сутки потеряли на курском фронте еще почти 200 боевиков

14:43 04.04.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли почти 200 военных, также уничтожены танк, БТР и три боевые бронемашины, сообщили в пятницу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БпЛА", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2 247 боевых бронированных машин, 2 609 автомобилей 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, а также другую технику и вооружения.
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