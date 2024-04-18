https://crimea.ria.ru/20240418/moshennicheskie-skhemy-chego-stoit-opasatsya-i-kak-s-etim-borotsya-1136614642.html

Мошеннические схемы: чего стоит опасаться и как с этим бороться

Мошеннические схемы: чего стоит опасаться и как с этим бороться - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Мошеннические схемы: чего стоит опасаться и как с этим бороться

Количество и разнообразие мошеннических схем растет с каждым годом. В последнее время в числе самых распространенных схем обмана граждан эксперты отмечают взлом РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T10:00

2024-04-18T10:00

2024-04-18T10:00

соцсети

мошенничество

безопасность

кибербезопасность

госуслуги

кредит

деньги

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Количество и разнообразие мошеннических схем растет с каждым годом. В последнее время в числе самых распространенных схем обмана граждан эксперты отмечают взлом аккаунтов пользователей в социальных сетях, кражу аккаунта через приложения-мессенджеры, общение с фальшивым "работодателем", оформление мошенниками кредитов на себя, сообщения якобы от имени государственных ведомств. В этом материале расскажем, как не попасться на уловки мошенников и защитить свои финансы.Сообщения о помощи в соцсетяхЧасто мошенники взламывают в социальных сетях страницы пользователей и просят от имени их друзей финансовой помощи. Пользователь, который получил такое сообщение от знакомого человека, может поверить и скинуть деньги."Если у вас есть контакты человека, от которого вам пришло сообщение, позвоните ему и уточните, действительно ли он его написал и просил ли помочь финансово", - поясняют эксперты РНКБ Банка.Рекомендуется брать контакты только из собственного телефонного справочника. Также не стоит перезванивать по номеру телефона, указанному в сообщении.Кража аккаунтаВ этой мошеннической схеме злоумышленники просят либо продиктовать код, необходимый для доступа к аккаунту клиента на своем устройстве, либо включить демонстрацию экрана или программу удаленного доступа, что позволяет им получить код самостоятельно.Затем, когда мошенники получают доступ к мессенджеру клиента, они могут позвонить с него другим абонентам с целью кражи денежных средств. Так они "заметают следы", перекладывая ответственность на пострадавшего клиента.Если возникают какие-либо подозрения, стоит самостоятельно обратиться в техническую поддержку мессенджера."Легкие" деньгиДругой способ мошенничества – рассылка. В основном она совершается по электронной почте, СМС или в мессенджерах.Мошенники рассылают информацию с привлекательными условиями труда, например, хорошей зарплатой, частичной занятостью или несложными обязанностями. Например, это может быть работа в интернет-магазинах, продажа товаров и услуг онлайн.Чтобы не попасться на удочку, не стоит доверять рассылкам с такими предложениями, тем более оплачивать "резерв" вакансии и делиться своими банковскими реквизитами, а также паспортными данными.Оформление кредитаВ ситуации, когда на человека без его ведома оформили кредит, прежде всего необходимо запросить свою кредитную историю, которая находится в бюро кредитных историй. Банки и микрофинансовые организации обязаны отправлять туда данные по каждому выданному кредиту или займу. Когда список будет на руках, то следует заказать отчет в каждом из кредитных учреждений, где вы числитесь должником.Кроме того, следует написать заявление в полицию и обратиться в кредитную организацию с претензией. В ней стоит указать подробности ситуации, приложить копию отчета из бюро кредитных историй с указанием номера счета, на который мошенники взяли кредит.Если там не помогли, стоит направить жалобу на действие организации регулятору, так как Центральный банк России следит за всеми банками страны.Также не стоит оставлять свой паспорт без присмотра, например, в залог. Не стоит позволять снимать с него копию без необходимости, отправлять скан паспорта через мессенджеры или вводить его данные на небезопасных сайтах.Доступ к личному кабинету на ГосуслугахМошенники могут отправить по электронной почте письма от имени Госуслуг с обещанием какой-либо компенсации или субсидии. Чтобы получить деньги, от вас потребуют перейти по ссылке на некий сайт, копирующий дизайн Госуслуг, и "активировать предложение", а если адресат будет долго думать, то доступ к выплате аннулируют.Если жертва поверит, то попадет на поддельный сайт Госуслуг. Введя там свои логин и пароль, она откроет мошенникам доступ к настоящему личному кабинету госпортала. А там хранятся многие личные данные.Чтобы не попасться на эту схему, следует проверять, с какого адреса пришло письмо. Если он не заканчивается на "@gosuslugi.ru", то письмо пришло от мошенника. В таких случаях лучше проверять информацию на официальном портале Госуслуг.Однако, если данные все же были оставлены на сайте мошенников, нужно срочно изменить пароль и логин от личного кабинета "Госуслуг" и сообщить техподдержке портала о действиях мошенников.

https://crimea.ria.ru/20240414/novaya-skhema-moshennichestva-s-polisami-oms--o-chem-predupredili-v-mvd-1136546320.html

https://crimea.ria.ru/20240111/novaya-skhema-v-setyakh-aferisty-nauchilis-govorit-chuzhimi-golosami-1134110371.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцсети, мошенничество, безопасность, кибербезопасность, госуслуги, кредит, деньги, совет эксперта