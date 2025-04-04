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Ответный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из США

Ответный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из США - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Ответный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из США

Китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США в ответ на тарифную политику Вашингтона. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T13:45

2025-04-04T13:45

2025-04-04T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США в ответ на тарифную политику Вашингтона. Об этом пишет китайское агентство Xinhua со ссылкой на заявление комиссии по тарифам Госсовета КНР.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер США Дональд Трамп. Документ определяет базовые тарифы и так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению Трампа, несправедливо ведут торговлю с Америкой.С 3 апреля США введены 25%-ные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт, в том числе из Украины. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.Министерство коммерции КНР во вторник заявляло о своем решительном несогласии с решением американских властей и призывало США немедленно отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия с торговыми партнерами путем диалога. Аналогичные заявления были сделаны представителями ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Макрон призывает приостановить инвестиции в США после введения пошлинЕвропа может пересмотреть санкции против России из-за пошлин США – мнениеТорговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, сша, пошлина, новости, политика