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Ответный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из США - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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Ответный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из США
Ответный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из США - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Ответный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из США
Китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США в ответ на тарифную политику Вашингтона. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T13:45
2025-04-04T14:44
китай
сша
пошлина
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США в ответ на тарифную политику Вашингтона. Об этом пишет китайское агентство Xinhua со ссылкой на заявление комиссии по тарифам Госсовета КНР.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер США Дональд Трамп. Документ определяет базовые тарифы и так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению Трампа, несправедливо ведут торговлю с Америкой.С 3 апреля США введены 25%-ные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт, в том числе из Украины. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.Министерство коммерции КНР во вторник заявляло о своем решительном несогласии с решением американских властей и призывало США немедленно отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия с торговыми партнерами путем диалога. Аналогичные заявления были сделаны представителями ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Макрон призывает приостановить инвестиции в США после введения пошлинЕвропа может пересмотреть санкции против России из-за пошлин США – мнениеТорговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФ
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РИА Новости Крым
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китай, сша, пошлина, новости, политика
Ответный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из США

Китай вводит 34%-ные пошлины на всю продукцию из США – Госсовет КНР

13:45 04.04.2025 (обновлено: 14:44 04.04.2025)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США в ответ на тарифную политику Вашингтона. Об этом пишет китайское агентство Xinhua со ссылкой на заявление комиссии по тарифам Госсовета КНР.
"Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания", – говорится в заявлении.
3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер США Дональд Трамп. Документ определяет базовые тарифы и так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению Трампа, несправедливо ведут торговлю с Америкой.
С 3 апреля США введены 25%-ные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт, в том числе из Украины. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.
Министерство коммерции КНР во вторник заявляло о своем решительном несогласии с решением американских властей и призывало США немедленно отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия с торговыми партнерами путем диалога. Аналогичные заявления были сделаны представителями ряда других стран.
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