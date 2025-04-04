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Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему
Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему
На Южном берегу Крыма в 2025 году реконструируют транзитные линии электропередачи, что поможет избежать введения графиков аварийных отключений в период высоких... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T13:49
2025-04-04T13:49
2025-04-04T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма в 2025 году реконструируют транзитные линии электропередачи, что поможет избежать введения графиков аварийных отключений в период высоких летних нагрузок. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.В частности, речь идет о строительстве 110 киловольтных линий электропередачи Алушта – "Артек" с заходом на подстанцию "Алушта" и Лучистое – Шарха с заходом на подстанцию "Шарха".Кроме того, планируется реконструкция 110-киловольтной воздушной линии Алушта – Аянская с переходом на подстанцию "Перевальное" и устройством заходов на подстанцию "Лучистое", реконструкция 110 киловольтной линии "Дарсан" и подстанции "Шарх", завершение работ по подстанции "Гаспра". Это позволит реконструировать и построить новые линейные участки и центры питания от села Перевальное Симферопольского района до Алушты и частично Южного берега Крыма.Работы также существенно увеличат объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на Южном берегу Крыма, уточнил глава региона. По его словам, их проведут за счет дополнительного финансирования в рамках программы социального развития Крыма и Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему
На Южном берегу Крыма реконструируют транзитные ЛЭП для снижения нагрузки в летний сезон
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма в 2025 году реконструируют транзитные линии электропередачи, что поможет избежать введения графиков аварийных отключений в период высоких летних нагрузок. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.
"Мероприятия по реконструкции южнобережного транзита 110 кВ Ялта – Алушта – Симферополь (Перевальное) и переорганизация присоединения транзитных подстанций с заменой соответствующего оборудования на них позволят исключить ввод графиков аварийных отключений в период максимальных летних нагрузок", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В частности, речь идет о строительстве 110 киловольтных линий электропередачи Алушта – "Артек" с заходом на подстанцию "Алушта" и Лучистое – Шарха с заходом на подстанцию "Шарха".
Кроме того, планируется реконструкция 110-киловольтной воздушной линии Алушта – Аянская с переходом на подстанцию "Перевальное" и устройством заходов на подстанцию "Лучистое", реконструкция 110 киловольтной линии "Дарсан" и подстанции "Шарх", завершение работ по подстанции "Гаспра". Это позволит реконструировать и построить новые линейные участки и центры питания от села Перевальное Симферопольского района до Алушты и частично Южного берега Крыма.
Работы также существенно увеличат объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на Южном берегу Крыма, уточнил глава региона. По его словам, их проведут за счет дополнительного финансирования в рамках программы социального развития Крыма и Севастополя.
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