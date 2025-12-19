https://crimea.ria.ru/20251219/strelba-v-sevastopole--vlasti-obyasnili-prichinu-1151804249.html

Стрельба в Севастополе – власти объяснили причину

В Севастополе в пятницу военные проводят тренировочные стрельбы. В городе будет слышна стрельба до полудня, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу военные проводят тренировочные стрельбы. В городе будет слышна стрельба до полудня, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что в городе все спокойно.Накануне в Севастополе Черноморский флот до самого утра 19 декабря проводил профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, были слышны неоднократные взрывы.Учения различных подразделений на ЧФ проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления ГерасимоваВ Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТОБезопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО

