https://crimea.ria.ru/20251219/strelba-v-sevastopole--vlasti-obyasnili-prichinu-1151804249.html
Стрельба в Севастополе – власти объяснили причину
Стрельба в Севастополе – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Стрельба в Севастополе – власти объяснили причину
В Севастополе в пятницу военные проводят тренировочные стрельбы. В городе будет слышна стрельба до полудня, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T07:36
2025-12-19T07:36
2025-12-19T07:36
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707982_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_0fcef72fc7bfb7107769e79cf68c962b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу военные проводят тренировочные стрельбы. В городе будет слышна стрельба до полудня, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что в городе все спокойно.Накануне в Севастополе Черноморский флот до самого утра 19 декабря проводил профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, были слышны неоднократные взрывы.Учения различных подразделений на ЧФ проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления ГерасимоваВ Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТОБезопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707982_87:0:1527:1080_1920x0_80_0_0_79ce21536278b0d638143fea97dd0e08.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, крым
Стрельба в Севастополе – власти объяснили причину
В Севастополе до полудня пятницы флот тренируется уничтожать диверсантов из разного оружия