Стрельба в Севастополе – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Стрельба в Севастополе – власти объяснили причину
Стрельба в Севастополе – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Стрельба в Севастополе – власти объяснили причину
В Севастополе в пятницу военные проводят тренировочные стрельбы. В городе будет слышна стрельба до полудня, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T07:36
2025-12-19T07:36
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу военные проводят тренировочные стрельбы. В городе будет слышна стрельба до полудня, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что в городе все спокойно.Накануне в Севастополе Черноморский флот до самого утра 19 декабря проводил профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, были слышны неоднократные взрывы.Учения различных подразделений на ЧФ проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления ГерасимоваВ Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТОБезопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
севастополь
крым
севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, крым
Стрельба в Севастополе – власти объяснили причину

В Севастополе до полудня пятницы флот тренируется уничтожать диверсантов из разного оружия

07:36 19.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Варвара КовалёваАрмейская тактическая стрельба. Архивное фото
Армейская тактическая стрельба. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости Крым . Варвара Ковалёва
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу военные проводят тренировочные стрельбы. В городе будет слышна стрельба до полудня, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 12:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Карантинной бухт, бухты Абрамова флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионная оборона - ред.) с применением различных видов оружия", - написал он в пятницу утром в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе все спокойно.
Накануне в Севастополе Черноморский флот до самого утра 19 декабря проводил профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, были слышны неоднократные взрывы.
Учения различных подразделений на ЧФ проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
 
СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СевастополяКрым
 
