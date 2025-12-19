Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 19.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251219/v-sevastopole-otkryli-reyd--1151805711.html
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд после кратковременной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
2025-12-19T09:40
2025-12-19T09:40
крым
новости крыма
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд после кратковременной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе был перекрыт в 08:52. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось. Ограничение действовало менее 15 минут, после чего движение транспорта вернулось к штатному режиму.Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд и возобновили движение катеров

09:40 19.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд после кратковременной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в Севастополе был перекрыт в 08:52. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось. Ограничение действовало менее 15 минут, после чего движение транспорта вернулось к штатному режиму.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.
