СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд после кратковременной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе был перекрыт в 08:52. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось. Ограничение действовало менее 15 минут, после чего движение транспорта вернулось к штатному режиму.Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.

