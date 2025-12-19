https://crimea.ria.ru/20251219/v-sevastopole-otkryli-reyd--1151805711.html
В Севастополе открыли рейд
2025-12-19T09:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд после кратковременной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе был перекрыт в 08:52. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось. Ограничение действовало менее 15 минут, после чего движение транспорта вернулось к штатному режиму.Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
