Рейд в Севастополе закрыли
В Севастополе приостановлены рейсы катером и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлены рейсы катером и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины остановки движения не называются. "В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - уточнили в дептрансе.При этом работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе закрыли

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

08:51 19.12.2025 (обновлено: 08:53 19.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлены рейсы катером и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Причины остановки движения не называются.
"В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - уточнили в дептрансе.
При этом работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.
