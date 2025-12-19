https://crimea.ria.ru/20251219/reyd-v-sevastopole-zakryli-1151805027.html

Рейд в Севастополе закрыли

В Севастополе приостановлены рейсы катером и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T08:51

2025-12-19T08:51

2025-12-19T08:53

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

общественный транспорт

морской транспорт

городская среда

департамент транспорта севастополя

логистика

новости севастополя

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлены рейсы катером и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины остановки движения не называются. "В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - уточнили в дептрансе.При этом работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

2025

Новости

