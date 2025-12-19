https://crimea.ria.ru/20251219/reyd-v-sevastopole-zakryli-1151805027.html
Рейд в Севастополе закрыли
В Севастополе приостановлены рейсы катером и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T08:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлены рейсы катером и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины остановки движения не называются. "В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - уточнили в дептрансе.При этом работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:51 19.12.2025 (обновлено: 08:53 19.12.2025)