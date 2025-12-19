https://crimea.ria.ru/20251219/v-zone-svo-protivnik-otkhodit-po-vsem-napravleniyam--putin---1151816005.html
В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин
2025-12-19T12:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, противник отходит по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".Также на данный момент половина городов Красный Лиман и Константиновка находится под контролем ВС РФ, отметил российский лидер. Он выразил уверенность, что Красный Лиман будет освобожден в ближайшее время, и также будет взята под контроль Константиновка. Кроме того, город Димитров в ДНР – важный плацдарм – уже полностью окружен, добавил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" накрыли массированными ударами предприятия ВПК УкраиныРоссийская армия успешно наступает на всех направлениях – ГенштабПоловина Украины готова признать суверенитет России над занятыми землями
Новости
12:17 19.12.2025 (обновлено: 12:32 19.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, противник отходит по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".
"Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, стратегическая инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил. Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям противник отходит", - сказал глава государства.
Также на данный момент половина городов Красный Лиман и Константиновка находится под контролем ВС РФ, отметил российский лидер. Он выразил уверенность, что Красный Лиман будет освобожден в ближайшее время, и также будет взята под контроль Константиновка.
"Очень важным событием было взятие нами города Красноармейска, потому что оттуда открываются возможности. Соответствующий уровень военного руководства еще должен будет принять решение, а именно в каком направлении двигаться, но это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций", - подчеркнул Путин.
Кроме того, город Димитров в ДНР – важный плацдарм – уже полностью окружен, добавил президент.
"Наши войска уже, думаю, на данный момент времени 50% города (Димитрова - ред.) взяли под свой контроль. Противник не получил команды и разрешения на сложение оружия и пытается выйти из окружения маленькими группами. Предпринимаются попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска. Безуспешно. Противник здесь несет серьезные потери, успеха не добивается", - заключил лидер.
