Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/v-zone-svo-protivnik-otkhodit-po-vsem-napravleniyam--putin---1151816005.html
В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин
В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин
Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, противник отходит по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T12:17
2025-12-19T12:32
владимир путин (политик)
новости
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151817294_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_4f7d4a21081994f86c39396ace5b1c38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, противник отходит по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".Также на данный момент половина городов Красный Лиман и Константиновка находится под контролем ВС РФ, отметил российский лидер. Он выразил уверенность, что Красный Лиман будет освобожден в ближайшее время, и также будет взята под контроль Константиновка. Кроме того, город Димитров в ДНР – важный плацдарм – уже полностью окружен, добавил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" накрыли массированными ударами предприятия ВПК УкраиныРоссийская армия успешно наступает на всех направлениях – ГенштабПоловина Украины готова признать суверенитет России над занятыми землями
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151817294_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_dc6fdd1d85375e80ca05b412450d8828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин

Армия России наступает по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО – Путин

12:17 19.12.2025 (обновлено: 12:32 19.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк"Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным
Итоги года с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, противник отходит по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".
"Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, стратегическая инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил. Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям противник отходит", - сказал глава государства.
Также на данный момент половина городов Красный Лиман и Константиновка находится под контролем ВС РФ, отметил российский лидер. Он выразил уверенность, что Красный Лиман будет освобожден в ближайшее время, и также будет взята под контроль Константиновка.
"Очень важным событием было взятие нами города Красноармейска, потому что оттуда открываются возможности. Соответствующий уровень военного руководства еще должен будет принять решение, а именно в каком направлении двигаться, но это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций", - подчеркнул Путин.
Кроме того, город Димитров в ДНР – важный плацдарм – уже полностью окружен, добавил президент.

"Наши войска уже, думаю, на данный момент времени 50% города (Димитрова - ред.) взяли под свой контроль. Противник не получил команды и разрешения на сложение оружия и пытается выйти из окружения маленькими группами. Предпринимаются попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска. Безуспешно. Противник здесь несет серьезные потери, успеха не добивается", - заключил лидер.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Кинжалы" накрыли массированными ударами предприятия ВПК Украины
Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб
Половина Украины готова признать суверенитет России над занятыми землями
 
Владимир Путин (политик)НовостиНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления
14:14В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера
14:07Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин
13:57Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой
13:40Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
13:33Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин
13:31Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд
13:25Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
13:06Путин рассказал об экономической ситуации в России
12:57"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске
12:55Это грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы
12:52Крымчанин дал взятку правоохранителю: приговор суда – 7 лет колонии
12:48У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин
12:44Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ
12:34Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами – Путин
12:27Прямую линию Путина смотрит сейчас весь Запад: каких заявлений ждут
12:25Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
12:18В Таганроге взорвались обломки украинского дрона
12:17В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин
12:16Новости СВО: страшные людские потери несет киевский режим
Лента новостейМолния