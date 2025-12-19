https://crimea.ria.ru/20251219/v-zone-svo-protivnik-otkhodit-po-vsem-napravleniyam--putin---1151816005.html

В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин

В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2025

В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин

Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, противник отходит по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, противник отходит по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".Также на данный момент половина городов Красный Лиман и Константиновка находится под контролем ВС РФ, отметил российский лидер. Он выразил уверенность, что Красный Лиман будет освобожден в ближайшее время, и также будет взята под контроль Константиновка. Кроме того, город Димитров в ДНР – важный плацдарм – уже полностью окружен, добавил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" накрыли массированными ударами предприятия ВПК УкраиныРоссийская армия успешно наступает на всех направлениях – ГенштабПоловина Украины готова признать суверенитет России над занятыми землями

