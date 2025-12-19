Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила от украинских властей 26 тел погибших российских бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава делегации... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T12:25
2025-12-19T12:37
владимир мединский
новости
россия
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила от украинских властей 26 тел погибших российских бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.Предыдущий обмен состоялся в октябре. Тогда Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила взамен 31. Также обмен прошел в августе – тогда Украине передали 1000 тел украинских военнослужащих и были получены взамен 19 тел погибших бойцов РФ. 7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
Новости
владимир мединский, новости, россия, украина
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

Россия передала Украине еще 1000 тел погибших солдат ВСУ

12:25 19.12.2025 (обновлено: 12:37 19.12.2025)
 
© Владимир МединскийОбмен телами погибших солдат между Россией и Украиной
Обмен телами погибших солдат между Россией и Украиной
© Владимир Мединский
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила от украинских властей 26 тел погибших российских бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.

"В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 26 погибших российских воинов", – проинформировал помощник президента РФ.

Предыдущий обмен состоялся в октябре. Тогда Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила взамен 31. Также обмен прошел в августе – тогда Украине передали 1000 тел украинских военнослужащих и были получены взамен 19 тел погибших бойцов РФ. 7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.
