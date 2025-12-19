https://crimea.ria.ru/20251219/rossiya-i-ukraina-proveli-obmen-telami-pogibshikh-voennosluzhaschikh-1151816779.html
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила от украинских властей 26 тел погибших российских бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава делегации... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T12:25
2025-12-19T12:25
2025-12-19T12:37
владимир мединский
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151817142_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5453e1906d856a365f46bc630e50ff82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила от украинских властей 26 тел погибших российских бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.Предыдущий обмен состоялся в октябре. Тогда Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила взамен 31. Также обмен прошел в августе – тогда Украине передали 1000 тел украинских военнослужащих и были получены взамен 19 тел погибших бойцов РФ. 7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151817142_122:0:1082:720_1920x0_80_0_0_27016097d319470721328931622c14da.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мединский, новости, россия, украина
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Россия передала Украине еще 1000 тел погибших солдат ВСУ
12:25 19.12.2025 (обновлено: 12:37 19.12.2025)