Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила от украинских властей 26 тел погибших российских бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.Предыдущий обмен состоялся в октябре. Тогда Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила взамен 31. Также обмен прошел в августе – тогда Украине передали 1000 тел украинских военнослужащих и были получены взамен 19 тел погибших бойцов РФ. 7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

